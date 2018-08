Někteří lidé žijí v pravěku, rozčilovala se tenistka, která dostala pokutu za odhalenou podprsenku

NEW YORK Francouzská tenistka Alizé Cornetová vypadla na US Open v úterý v 1. kole, den poté však zaznamenala alespoň malé vítězství. Organizátoři turnaje se jí dnes omluvili za napomenutí, které dostala za to, že se převlékala v průběhu zápasu. Zároveň uvedli, že od nynějška se i ženy budou moci převlékat přímo na kurtu, tak jak to dělají muži.

Cornetová si v utkání proti Švédce Johanně Larssonové vyměnila zpocené oblečení v šatně během desetiminutové přestávky udělené kvůli velkému horku.

Po návratu na kurt zjistila, že si dala svršek šatů obráceně. V zadní části dvorce se proto rychle převlékla, čímž na několik sekund odhalila svou sportovní podprsenku.



Dostala za to od umpirového rozhodčího Christiana Raska napomenutí, což vyvolalo na sociálních sítích velký rozruch. Většina lidí přitom upozorňovala na to, že u mužů je běžné, že si tričko převlékají na kurtu mezi výměnami.

US OPEN OFFICIALS 'REGRET' AT SEXIST RULING#USOpen Officials Have Expressed Regret Over the Code Violation Notice Issued To French Tennis player @alizecornet Who Removed Her Shirt On Court Because She'd Put It On The Wrong Way Round. Cornet lost The match To Sweden's J Larsson pic.twitter.com/5hfqRUTUJO — TONYINBHAM (@TT0121) 29. srpna 2018

Po nařčení ze sexismu tak představitelé US Open vydali prohlášení, v němž se Cornetové omluvili.



„Všichni hráči se mohou převlékat na hráčské židli. To není porušení pravidel. Litujeme toho, že paní Cornetová dostala napomenutí. Vyjasnili jsme si to, aby už k něčemu podobnému nedošlo. Naštěstí nedostala nějaký přísnější trest či pokutu,“ uvedli zástupci newyorského grandslamu.

Prohlášení US Open přivítala i Ženská tenisová asociace (WTA). „Nebylo to na základě pravidla WTA, my pravidla o výměně oblečení na kurtu nemáme.

To napomenutí přišlo podle grandslamových regulí a rádi vidíme, že Americká tenisová asociace svůj postoj změnila. Alizé neudělala nic špatně,“ přidala WTA.

Bylo férové, že se mi omluvili

Cornetová, která zápas prohrála 6:4, 3:6 a 2:6, omluvu od americké asociace přijala.

„Tričko jsem na sebe jen nahodila. Nevšimla jsem si, že je obráceně. Bylo určitě od USTA (Americké tenisové asociace, pozn. red.) férové, že se omluvili. Toho si cením. Možná se celá ta aféra až moc rozšířila,“ přiznala Francouzka.

„Když jsem se ráno probudila, nečekala jsem, že to moje napomenutí bude tak slavné. To mě dost překvapilo, protože při zápase jsem to brala jen jako normální chybu rozhodčího. To se nezměnilo ani doteď,“ dodala Cornetová.

Překvapilo ji však, že mezi muži a ženy panuje na turnajích nerovnoprávnost. Zastala se například Sereny Williamsové, která už nebude moci na French Open nosit své celotělové oblečení.



„Někteří mí zastánci dokonce uváděli, že půjdou sami na WTA a klidně odstartují revoluci. Takové jsem musela trochu uklidňovat. Říkala jsem, že si o tom všechno zjistím a pak se rozhodnu, zda je revoluce na místě. Bylo to hezké, cítila jsem, že jsme jako rodina,“ uvedla Cornetová.

„Jsou tu lidé jako prezident naší federace (Bernard Giudicelli), kteří prostě žijí někde v pravěku. Pak mají potřebu vypouštět do světa takové věci. To je pro mě skutečně šokující. To, co Giudicelli řekl o oděvu Sereny, bylo tisíckrát horší než to, co se stalo mně na kurtu,“ doplnila.