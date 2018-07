Největšími favority jsou nadále Brazilci. Nejpravděpodobnější finále? S Chorvaty

SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČTVRTFINÁLOVÝCH DVOJIC Uruguay vs. Francie - ONLINE SLEDUJTE ZDE!

6 vzájemných duelů, dva vyhráli Uruguayci, a to včetně MS 1966, čtyři skončili remízou. Na MS se obě země potkaly celkem třikrát. Naposledy vyhráli Uruguayci v přátelském zápase 5. června 2013 brankou Luise Suáreze 1:0. Brazílie vs. Belgie - ONLINE SLEDUJTE ZDE!

Půjde teprve o druhý vzájemný střet. K tomu prvnímu došlo na MS 2002, kde se pozdější mistři světa vyhráli osmifinále 2:0 zásluhou Rivalda a Ronalda. Švédsko vs. Anglie - ONLINE SLEDUJTE ZDE!

Jde o střet starých známých, vždyť obě země se potkaly již čtyřiadvacetkrát. Celková bilance? Osm výher ostrovní země, devět remíz a sedm triumfů Seveřanů. Ale… „Musíme se soustředit na čtvrtfinále, nemáme s nimi dobrou bilanci,“ řekl už krátce po postupu kouč Albionu Gareth Southgate. Ví, o čem mluví. Anglie totiž vyhrála první čtyři střetnutí, to úvodní v roce 1908 dokonce 12:1, jenže na MS oba souboje skončily remízou, na ME je bilance 1:1, poslední střet před šesti lety pak ovládli v poměru 4:2 Švédové. Rusko vs. Chorvatsko - ONLINE SLEDUJTE ZDE!

Teprve počtvrté od rozpadu Sovětského svazu a Jugoslávie se potkají obě země. Oba kvalifikační duelu o EURO 2008 skončily 0:0, poslední střet – přátelák před třemi lety – pak ovládli v poměru 3:1 Chorvaté. Za poražené otevřel skóre Smolov, po změně stran se ale trefili Kalinič, Brozovič a Mandžukič.