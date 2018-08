Nejsme jako oni, běháme s anténou. Češi excelují v divnosportech

PRAHA Na fotbalových a hokejových šampionátech čeští sportovci nedosáhli řadu let výrazného úspěchu. Mnohdy ale sbírají vavříny v odvětvích, která tuzemské veřejnosti nejsou příliš známá. Server Lidovky.cz přináší přehled netradičních sportů, v nichž se Češi řadí ke světové, či minimálně evropské špičce.

Ski-golf

Dva zaběhlé, olympijské sporty, které svým sloučením daly vzniknout neobvyklé soutěžní kombinaci. Ski-golf spojuje příznivce uhlazených sjezdovek i nakrátko střižených pažitů. Ti nejprve zápolí na lyžích v obřím slalomu, následně na ně čekají dvě golfová kola.



Společně s Rakouskem, Německem a Švédskem je Česko považována za skigolfovou velmoc. Mezi nejvýraznější tuzemské zástupce patří Petr Kabát a sesterská dvojice Eva a Tereza Koželuhovy. Všichni už vědí, jaké to je získat titul světového šampiona. V minulosti se tohoto dvojboje, jenž spojuje ryze letní a zimní odvětví, účastnili i špičkoví lyžaři, jako například Bode Miller nebo Patrik Järbyn.

Fotbal pool

Hřiště na fotbal pool.

Spojit dvě nejstarší a nejrozšířenější volnočasové aktivity fotbal a kulečník napadlo českého futsalového reprezentanta Jiřího Novotného v roce 2015. Inspirací mu bylo video ze zahraničí, na němž se dva Američané bavili na zahradě podobnou hrou.

O dva roky později, v únoru 2017, se v pražském obchodním centru Šestka konalo historicky první mistrovství světa ve fotbal poolu. Češi v něm i přes účast soutěžících z více než 30 zemí světa posbírali většinu trofejí. Oblíbený je tento sport i u současných a bývalých profesionálních fotbalistů. Pravidelně se mu věnují Jan Chramosta, Patrik Berger či Roman Bednář, jenž se ve fotbal poolu stal dokonce mistrem republiky.

Rádiový orientační běh

Základem sportu, jenž byl před lety známý rovněž jako „hon na lišku“ je rádiový přijímač a mapa pro orientační běh. S pomocí nich musejí závodníci vyhledat předem určený počet vysílačů a doběhnout v co nejkratším čase do cíle. V mapě mají přitom zakreslený pouze start a cíl, přičemž není dovoleno používat jakékoliv komunikační a navigační zařízení. Jejich úspěšnost je tak závislá na přesné práci s přijímačem.

Ze světových a evropských šampionátů vozí čeští reprezentanti pravidelně cenné kovy. Největšími konkurenty jim jsou Rusové či Ukrajinci a v mládežnických kategoriích poslední roky také Číňané. Rozšířit sbírku medailí mohou Češi již příští týden v jihokorejském Sokčcho, kde se od 2. do 8. září koná mistrovství světa.

Discgolf

Jde o jeden z nejrozšířenějších sportů, jenž se hraje s takzvaným frisbee, tedy plastovým létajícím talířem. Pravidly je podobný klasickému golfu, neboť jeho cílem je trefit koš na co nejmenší počet hodů. Ačkoliv vznikl již v 70. letech minulého století v USA, rychle se rozšířil a stále více populární se stává i v Česku.

Za největší tuzemskou discgolfovou hvězdu současnosti je považován teprve osmnáctiletý Bohdan Bílek, jenž zvítězil na nedávném mistrovství Evropy v kategorii Junior. To mu zajistilo účast na nejprestižnějším turnaji světa, United States Disc Golf Championships, který je vyhrazený pouze pro elitní zástupce tohoto sportu.

Racketlon

Každoročně se v Praze koná jeden z nejvýznamnějších racketlonových turnajů světa. Sport kombinující čtyři raketové disciplíny: stolní tenis, badminton, squash a tenis, se ale do povědomí české veřejnosti dosud příliš nedostal. Čeští sportovci jsou přitom v tomto čtyřboji velmi úspěšní. Patrně nejlépe jej v posledních letech reprezentuje několikanásobná mistryně světa Zuzana Kubáňová, někdejší hráčka squashe.



Každá racketlonová disciplína se hraje do 21 bodů, přičemž body ze všech her se sčítají. Vítězem se stává ten, kdo má v celkovém součtu více bodů. Může jím tak být i hráč, jenž těsně prohraje ve třech částech, ale v té čtvrté výrazně vyhraje.

Stačí k němu pohodlné oblečení a takzvaný hakisák, tedy malý pletený míček vyplněný zpravidla pískem či granulátem. Freestyle footbag je umělecký sport, během něhož jeho hráči ukazují své pohybové schopnosti a zručnost. Za pomocí svého vlastního těla předvádějí s hakisákem různé triky, z nichž sestavují co nejpohlednější kombinace.



Českým průkopníkem toho sportu je Jan Weber, sedminásobný mistr světa a pětinásobný mistr Evropy. Freestyle footbag, jemuž se věnuje od roku 2001, propaguje nejen u nás, ale rovněž v zahraničí.