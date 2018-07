Nejsem David Lafata, řekl Škoda po marném útoku na hattrick

PRAHA Před týdnem na startu nové ligové sezony v Olomouci začal kapitán Milan Škoda jen na lavičce, v dnešním druhém kole proti Karviné už dostal šanci od začátku a v první půli úvodními dvěma góly nasměroval fotbalisty Slavie k pohodlné výhře 4:0.

Dvaatřicetiletý reprezentační útočník měl téměř hodinu na to, aby přidal třetí trefu a připsal si druhý hattrick v nejvyšší soutěži, ale nedosáhl na něj.



„Možná trošku mě to mrzí. Samozřejmě na to myslíte. Říkal jsem si, že i kvůli tomu mě snad trenér nevystřídá. Ale už jsem párkrát dva góly dal a ten hattrick se mi povedl jen jednou v životě,“ řekl novinářům Škoda.

Tři góly v jednom ligovém utkání zaznamenal pouze v únoru 2015 v Liberci.

„Tam to bylo hned na začátku, asi během 25 minut. Když už ubývá čas, tak málokdy. Asi to nedám. Já to sbírám po jednom kousku, že by to tam spadlo třikrát, to málokdy. Nejsem David Lafata,“ dodal s úsměvem.

Skóre otevřel ve 13. minutě z penalty proti bývalému spoluhráči brankáři Martinu Berkovcovi.

„Není lehké kopat penaltu, ale tohle byl ještě začátek zápasu,“ uvedl Škoda, který zvolil stejnou stranu, na kterou nedal pokutový kop na jaře proti Zlínu.

„Tak jsem doufal, že koukal na ty moje poslední penalty, a že když jsem ji tam nedal, tak že tam nepůjde,“ dodal Škoda.

Penalta Slavii uklidnila a pak na hřišti kralovala.



„Museli jsme hodně otáčet hru a snažit se najít okénka v obraně soupeře. A hlavně dát rychle gól. Penalta nám pomohla, protože čím déle by to bylo 0:0, tím by to bylo nervóznější,“ uvedl Škoda.

S útočným kolegou Stanislavem Teclem mají od trenéra Jindřicha Trpišovského rozdělené role.

„My jsme se Standou věděli, na čem jsme. Já věděl, že Standa začne první kolo, a byl předpoklad, že já půjdu do druhého. Trenér to tak dodržel. Je to taktik, takže se bude rozhodovat i podle soupeře, kterého útočníka bude momentálně potřebovat,“ podotkl Škoda.

Jeho tým má po dvou kolech skóre 7:0 a vede neúplnou tabulku.

„Stoprocentně jsme víc na balonu než na jaře. Snažíme se co nejvíc držet míč a věřím, že nám to bude vycházet. Zápas jsme měli pod kontrolou, což na jaře vždy nebylo. Třeba jsme prohrávali. Teď jsme vedli 2:0 a říkali, že hlavně nesmíme dostat gól, aby se to nezkomplikovalo,“ dodal Škoda.