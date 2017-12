Sprint žen v Annecy: nejlepší z Češek 16. Vítková, životní výkon Jislové

ANNECY Aktuálně nejlepší česká biatlonistka Veronika Vítková obsadila ve sprintu na Světovém poháru ve francouzském Annecy šestnácté místo s jednou chybou na střelnici. Po triumfu v sobotní stíhačce si druhé vítězství za sebou připsala Slovenka Anastasia Kuzminová, která o více než půl minuty porazila obhájkyni triumfu ve Světovém poháru Lauru Dahlmeierovou.

Závody SP v biatlonu v Annecy (Francie): Ženy - sprint 7,5 km: 1. Kuzminová (SR) 20:59,6 (0 tr. okruhů), 2. Dahlmeierová (Něm.) -33,9 (0), 3. Vita Semerenková (Ukr.) -41,4 (0), 4. Vittozziová (It.) -50,0 (0), 5. Herrmannová (Něm.) -50,6 (1), 6. S. Gasparinová (Švýc.) -53,4 (1), 7. Valj Semerenková (Ukr.) -1:06,8 (0), 8. Braisazová (Fr.) -1:13,0 (1), 9. Hammerschmidtová (Něm.) -1:15,1 (1), 10. Dunkleeová (USA) -1:16,8 (0), ...16. Vítková -1:31,7 (1), 24. Jislová -1:49,9 (0), 26. Puskarčíková -1:52,5 (2), 35. Davidová -2:09,6 (2), 69. Zvařičová -2:58,5 (1), 82. Charvátová -3:47,8 (5). Průběžné pořadí SP (po 6 ze 22 závodů): 1. Mäkäräinenová (Fin.) 223 bodů, 2. Herrmannová 207, 3. Kuzminová 205, 4. Braisazová 200, 5. Vittozziová 193, 6. Džymová (Ukr.) 189, ...12. Vítková 161, 35. Puskarčíková 60, 55. Jislová 17, 66. Davidová 6.

Vítková chybovala pouze jednou vleže. Tentokrát ale měla až pětadvacátý běžecký čas, takže na Kuzminovou ztratila zhruba minutu a půl. „S dnešním výkonem na trati jsem si nemohla ani víc trestných dovolit,“ řekla České televizi. Myslí si, že jí neprospělo nasazení v závěru startovní listiny. „Počítali jsme, že bude padat sníh, ale to se nestalo. Trať v těch mezičkách a v prudkých kopcích byla strašně měkká,“ posteskla si.

Devadesátisekundové manko s jednou chybou považuje za příliš velké, ale v sobotní stíhačce může bojovat o umístění v elitní desítce. Na sedmou Ukrajinku Valj Semerenkovou ztrácí 25 sekund. „Co jsem koukala, je to tam strašně nasekaný, takže to není špatná pozice do sobotní stíhačky,“ doplnila.

Díky bezchybné střelbě se na životní 24. místo prosadila Jessica Jislová. „Myslím, že nás všechny tady příjemně překvapila,“ řekl trenér ženské reprezentace Zdeněk Vítek. Z českých biatlonistek bodovaly ještě šestadvacátá Eva Puskarčíková a pětatřicátá Markéta Davidová, které musely shodně na dvě trestná kola.

Dvacetileté Davidové se běžecky nedařilo tolik jako minulý týden v Hochfilzenu. „Strašně se to boří, já jsem si připadala, jak kdybych měla sto kilo,“ řekla. Dva minuté terče vestoje nakonec brala. „Já už jsem toho měla plné zuby, byla jsem ráda, že jsem vůbec něco trefila,“ dodala.

Dvojnásobná olympijská vítězka Kuzminová byla bezchybná na střelnici a excelovala také na trati. Měla nejrychlejší běžecký čas, konkurovat jí dokázala jen bývalá běžkyně na lyžích Denise Herrmannová z Německa. Královnu minulé sezony Dahlmeierovou předčila Kuzminová na trati o více než dvacet sekund, další sekundy získala díky rychlejší střelbě. Třetí dnes skončila rovněž bezchybná Vita Semerenková z Ukrajiny.

V pátek je v Annecy na programu sprint mužů.