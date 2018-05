Nejlepší tým vs. nejlepší hráč. Čtvrté finále v řadě rozhodně nebude nuda

PRAHA Všichni to měli celý rok vzadu v hlavě. Ten pocit, že vše skončí stejně, jako loni, před dvěma lety a před třemi. Tedy finálovou sérií v Oaklandu a Clevelandu, kde se utká nejlepší tým této generace s jedním z nejlepších hráčů všech dob.

V některých lidech evokuje počtvrté stejné složení finále mezi Golden State a Clevelandem nudu, někteří se vztekají nad rapidním zvýšením platového stropu před dvěma lety, které dovolilo Warriors získat superhvězdnou posilu Kevina Duranta.



Potom, co však mohli fanoušci během víkendu sledovat dva parádní sedmé zápasy konferenčních finále, musí fanoušci ocenit konzistentnost obou týmů. Golden State museli proti Houstonu otočit jedenáctibodovou poločasovou ztrátu a Cleveland doslova na zádech donesl do finále LeBron James, který v sedmém duelu v Bostonu ani jednou nevystřídal.

Vypadá to, že oproti loňsku, kdy oba celky prošly do finále s jedinou porážkou za celé play off dohromady, si letos musely postup do boje o titul zasloužit.

„Letos to bylo výrazně těžší než loni, asi těžší, než jsem čekal. Ještě jsme nic nevyhráli, ale už jen dostat se sem bylo opravdu těžké,“ řekl manažer Warriors Bob Myers po postupové výhře.

Lovit je lehčí než být loven

Určitě narážel na to, že kompletní hvězdná čtveřice Warriors si prošla docela velkými zdravotními problémy, ale prostě jen na to, jak je složité udržet koncentraci a hrát stále naplno jako tým, proti kterému se už čtyři roky chtějí všichni vytáhnout.

„Být loven je těžší než lovit a my jsme v téhle roli už pěkně dlouho. Hráči jsou neustále pod drobnohledem, snaží se to ignorovat, ale úplně to nejde. Sázkové kanceláře nás letos favorizovaly v každém zápase, který jsme hráli. V takové pozici asi chcete být, ale na druhou stranu je to opravdu náročné,“ dodal Myers.

Cleveland vs. Golden State při finále NBA 2017. V družné debatě LeBron James z Clevelandu (v bílém uprostřed), Kevin Durant z Golden State (v modrém) a Tristan Thompson.

Je to břímě, na které si Warriors nestěžují, ale musí to být opravdu těžké. Letos navíc ještě víc, než kdykoliv jindy panovaly pochyby, jestli se znovu do finále dokážou probojovat. To je něco s čím se může kouč Cavaliers Tyronn Lue lehce ztotožnit.

Týmy speciálně postavené s cílem porazit favorita

„Lidé nedoceňují, jak neuvěřitelné je, že se počtvrté za sebou potkáváme ve finále. Nedokáží pochopit, jak je to doopravdy těžké. Jak náročné je zvítězit v tolika zápasech. Sezona NBA je neskutečně náročná a když hrajete tolikrát za sebou finále, stane se pro vás základní část trochu nudná. Musíte prostě bojovat a doufat, že se dočkáte konce,“ řekl Lue, který letos vynechal část základní části kvůli migrénám a spánkovým problémům.

Cleveland vs. Golden State při finále NBA 2017. Zprava LeBron James z Clevelandu (v bílém uprostřed), Draymond Green a Kevin Durant z Golden State (v modrém).

Houston se netajil tím, že svůj tým sestavil speciálně tak, aby dokázal konkurovat Golden State. Teď věří, že kdyby se jim v pátém zápase vzájemné série nezranil klíčový rozehrávač Chris Paul, byli by teď ve finále oni.

„Kdybychom měli Chrise, tak teď slavíme postup. Po pátém zápase jsme si byli jistí, že to zvládneme. Když jsme pak viděli Chrise se zraněným stehnem, jen jsme si povzdechli,“ říkal zklamaný křídelník Houstonu P. J. Tucker po sedmém zápase, který nedohrál kvůli křečím.

Favorité se nevzdali

Warriors i Cavaliers také v play off trápily zranění, úřadujícím šampionům chyběl křídelník Andre Iguodala, který nehrál ve finále konference od třetího zápasu. Cavaliers zase hráli poslední dva zápasy série bez druhého nejlepšího hráče Kevina Lovea. Oba týmy v prvním poločase rozhodujícího zápasu ztrácely dvouciferným rozdílem, ale ani tak nepřestaly bojovat.

„V tu chvíli jsme se mohli položit a vzdát to. Asi nechybělo mnoho, aby se to celé rozpadlo. Jenže na to jsme celý rok moc bojovali, abychom to vzdali. Těžké chvíle nás ještě víc posílily,“ řekl o obratu v rozhodujícím zápase LeBron James.

Warriors na to mají podobný názor.

„Projevil se talent našich nejlepších hráčů. Máme možná tři nejlepší střelce v lize a oni prostě proměňovali střely. Všichni se v druhé půli chytli a předváděli neskutečný basketbal,“ chválil své hlavní hvězdy Klaye Thompsona, Stephena Curryho a Kevina Duranta trenér Steve Kerr.

Proto jsme tam, kde jsme byli v posledních třech sezonách. Nejlepší tým ligy vyzve nejlepšího hráče.