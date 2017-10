Nejlepší i rozporuplná sezona. Plíšková: Spor se Strýcovou může mít dopad na Fed Cup

SINGAPUR Zase se jí v mysli míchal divný koktejl ze dvou naprosto odlišných přísad. Ze zklamání a spokojenosti. Nejlepší česká tenistka od sebe na Turnaji mistryň v Singapuru žádala postup ze skupiny. Doufala, že dosáhne až k trofeji. Vypadla v semifinále po nerváku s Dánkou Caroline Wozniackou 6:7, 3:6.

„Porážka mě mrzí. Měla jsem šanci na titul. Všechny holky, které zůstaly ve hře, jsem naposled porazila. Bohužel,“ sypala ze sebe svižně a upřímně, jak je jejím zvykem. Vlasy zapletené do drdolu. Štíhlým tělem se rozlévala únava.



Rok 2017 skončí jako čtvrtá na světě, jasně nejvýš mezi krajankami. Chvíli byla dokonce první. Stále jí však chybí jedna ze čtyř nejslavnějších trofejí, ač ji znalci jako Mats Wilander nebo Martina Navrátilová pasovali na favoritku grandslamů.

„Sezona byla solidní, lepší než ta loňská, což je pro mě hlavní. Pomalu, ale pořád stoupám,“ tvrdí.

Kdy jste měla nejlepší formu?

Docela dobře jsem se cítila tady. Vyhovovala mi spolupráce s Rennae Stubbsovou. Myslím, že se na WTA Tour ještě budeme potkávat a ještě ji zapojím do přípravy. Ráda bych vypíchla semifinále na Roland Garros. Antuka mi nesedí, takže to byl asi nejcennější výsledek.

Vzácnější než tři tituly a osm týdnů na špičce žebříčku?

Těch si vážím taky. Někteří lidé by ode mě chtěli zázraky. Kdekdo mě tipoval na favoritku grandslamu, ale pro mě je důležité, že jsem se na nich třikrát dostala do druhého týdne (čtvrtfinále Australian Open a US Open, semifinále Roland Garros).

Bývalý kouč David Kotyza tvrdil, že se na velký triumf musíte odvázat. Že přehazováním míčů přes síť pohár nevybojujete. Propustila jste ho. Vadilo vám, že vás tlačil k jinému stylu, než je vám vlastní?

Měli jsme jiný pohled na mou hru. Nestalo se, že bych jen vracela balony holkám, jako je Wozniacká. Vím, že v nějakých zápasech a stavech jsem hrála víc defenzivně nebo opatrněji, než bych měla. Je těžké riskovat proti Lučičové nebo Vandewegheové. Tyhle bomberky mi nesedí, což věděl i David. Ale tohle musím zlepšit. Má pravdu, že jsem občas mohla a měla hrát přísněji.

Vybavíte si občas, jaký vliv na vás měli někdejší trenéři?

Základ nám se ségrou dala paní Vodáková. Vedl mě pan Hřebec, pan Bedáň, který mi sem ještě po vítězství nad Venus poslal gratulaci. Pak mi jedna kamarádka poslala přes Facebook zprávu, že zemřel. Bohužel. Je to smutné… Každý z trenérů se na mně podepsal, ať v dobrém, nebo zlém. K Vaňkovi se nevracím, s Davidem jsme skončili nedávno. Pokud mi něco nevyhovovalo, nastal čas na změnu.

Na rok 2018 jste angažovala Tomáše Krupu. Proč?

Špičkových českých trenérů moc není, byl pro mě asi poslední možností. Dlouho dělal s kluky, ale poslední dva roky objížděl akce WTA (s Barborou Strýcovou). Jsem radši vedená k chlapskému stylu. Myslím, že je v něm budoucnost.

Co si od Krupy slibujete?

Ještě jsme spolu skoro nemluvili. Musíme si sednout a pobavit se. Mám nějakou představu, ta je klíčová. Uvidíme, co mi k ní poví.

Provází ho pověst přísného bručouna. Co vy na to?

Mně přísnost nevadí. Jenom nechci, aby mě někdo shazoval. Potřebuju člověka, který za mnou bude stát, i když budu hrát – s prominutím – úplné hov... Jinak smůla. Teprve poznám, jaký je. Situace byla v poslední době dost vyhrocená.

Ano, Strýcová obvinila vás a vašeho manažera Michala Hrdličku, že jste jí Krupu ukradli. Mluvila o podrazu. Váš komentář?

Myslím, že jsem neudělala nic špatně. Mám čisté svědomí. Je možné, by to dopadlo stejně, ať bych Krupu oslovila jakkoliv. Vyřešila jsem svou situaci, ona má právo být naštvaná. Ale nevím, jestli jí to v něčem pomůže.

Pral se ve vás osobní a profesionální pohled na věc?

Ze všech holek jsem k ní měla nejblíž, ale šlo o kouče, o pracovní záležitost v individuálním sportu. On není její manžel, takže jsem neudělala nějakou sviňárnu. V tenisu se nehraje stylem: „Tobě to vyhovuje, tak já ti ho nechám.“ Trenér má právo odejít od hráčky, stejně jako ona má právo ho vyhodit. Ostatně mně se stalo totéž s Vaňkem...

... který od vás před rokem nečekaně přestoupil k Petře Kvitové.

Taky jsem měla pocit, že když toho člověka platím, tak o něm rozhoduju. Jenže tak to není. Může odejít. Z jakéhokoliv důvodu. Je přece normální, když přijme lepší nabídku. Byl by hlupák, kdyby ji nevzal. Takže vůbec nevím, proč ona z toho dělá takové drama.

Očekáváte, že váš spor bude mít nějakou dohru?

Jo, zfackujem se! (smích) Já už nic dohrávat nechci. Jestli ona má problém, má ho hlavně sama se sebou. Svoje jsem jí řekla z očí do očí, což vzala normálně v klidu. A pak takhle vyvádí. Nemyslím si, že bylo v pořádku, co předvedla. Kámošky už asi opravdu nebudeme. Takové lidi kolem sebe nechci. Ale nemám problém s ní o tom mluvit. Rozhodně se jí nebudu vyhýbat.

Mohou vaše pocuchané vztahy znamenat problém pro fedcupový tým?

Myslím si, že jo. Ale k tomu se dostaneme až někdy později.