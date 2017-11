Nejhorší výkon sudího na mezinárodní úrovni, zuřili Severní Irové po vymyšlené penaltě

Belfast Fotbalisté Severního Irska nemohou po čtvrtečním úvodním utkání baráže o postup na mistrovství světa proti Švýcarsku přijít na jméno rozhodčímu Ovidiuovi Hateganovi. Hráči a trenér ostrovního přemožitele českého celku z kvalifikační skupiny nechápali, jak mohl rumunský sudí proti jejich týmu v druhé půli nařídit penaltu, z které Ricardo Rodriguez zařídil hostům výhru 1:0. Outsidři dvojzápasu označili výkon rozhodčího za hanebný a v odvetě budou mít o to větší motivaci baráž ještě zvrátit.

„Byl to nejhorší výkon rozhodčího, jaký jsem na mezinárodní úrovni viděl. Je skutečně ohromující, že rozhodčí může v takové situaci odpískat penaltu,“ prohlásil nazlobený trenér Severního Irska Michael O’Neill.

Na začátku 57. minuty vystřelil hostující Xherdan Shaqiri a jeho pokus zablokoval ve vápně Corry Evans. Přestože domácí defenzivní záložník měl ruku u těla, k míči se otočil zády a zdálo se, že balon trefil spíše rameno, nařídil rozhodčí penaltu.

„Nejdřív jsem si myslel, že píská faul nebo ofsajd. Nikdo nic nereklamoval. Rozhodčí byl od toho kousek, nikdo mu nebránil ve výhledu. Corry se otočil zády, míč mu trefil více záda a rameno než ruku. Je to neuvěřitelné,“ kroutil hlavou O’Neill.

Hategan navíc udělil Evansovi žlutou kartu, kvůli které přijde o odvetu. „Evidentně jsem nedal ruku nahoru, vím, že mě to trefilo zezadu do ramena. Navíc mi ještě dal kartu, takže mě vyřadil z odvety. Bylo to zničující a hanebné,“ prohlásil Evans.

Hráči Severního Irska, kteří ve skupině skončili před českým týmem na druhém místě, se cítili poškozeni i na začátku zápasu. Hostující Fabian Schär podle domácího trenéra mohl být vyloučen za zákrok na Stuarta Dallase. „Byla to hraniční červená karta. Rozhodčí dnes neposoudil nic v náš prospěch,“ uvedl O’Neill.

Ostrovany čeká v nedělní odvetě ve Švýcarsku těžká úloha pokusit se jednogólové manko dohnat. „Hráči jsou naštvaní, ale musíme najít cestu, jak v neděli uhrát potřebný výsledek. Penaltová situace a nespravedlnost nás mohou do odvety ještě víc motivovat,“ dodal O’Neill.