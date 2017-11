Nedvěd k Schickově přestupu, rozhodly peníze, řekl viceprezident Juventusu

Druhý nejdražší transfer českého hráče v historii. Řeč je o hráči AS Řím Patriku Schickovi. Římský velkoklub za odchovance Sparty zaplatil 38 milionů eur, tedy skoro miliardu korun. K přestupu se poprvé od jeho námluv s Juventusem vyjádřil i Pavel Nedvěd

„Se svým manažerem vybrali cestu do Říma,“ připomněl Nedvěd v rozhovoru pro deník.cz, že Schick nakonec přestoupil ze Sampdorie Janov, kde v minulé sezoně okouzlil italskou Serii A, do AS Řím.

Příčinu neúspěšného přestupu do Juventusu nevidí v jeho zdravotních problémech ale v sumě, kterou byl za něj ochotný klub zaplatit. „Bylo to o penězích,“ řekl Grande Paolo. „Oni dali jednou tolik, než jsme byli ochotni dát my. To, myslím si, rozhodlo,“ dodal.





„Dostali jsme se na třicet dva milionů. Víc jsme nechtěli dát,“ přiznal Nedvěd. „Tahle cena byla O. K. Jeho hodnota byla taková.“



AS Řím nakonec za Schicka zaplatil 38 milionů euro a udělal z Schicka druhého nejdražšího hráče v historii Česka. Jeden z předních týmu Serie A tedy nejprve poslal do Janova pět milionů eur za hostování, které se po sezóně změní v trvalý přestup. Sampdorii přijde za Schicka 20 milionů a dalších 17 milionů na základě různých bonusů. Proti původním odhadům může být částka ještě o čtyři miliony vyšší.



Juventus se svou nabídkou nakonec neuspěl. „Dostali jsme se na třicet dva milionů. Víc jsme nechtěli dát,“ přiznal Nedvěd. „Tahle cena byla O. K. Jeho hodnota byla taková,“ hodnotí zpětne držitel Zlatého míče z roku 2003.

Schick zaujal kluby z celé Evropy skvělým premiérovým ročníkem v zahraničí, v dresu Sampdorie nastřílel ve 35 soutěžních zápasech 13 branek. Zajímal se Inter Milán, Dortmund či PSG.