Něco shnilého ve svazu dánském. Nastoupí proti Walesu prodavač, student i YouTubová hvězda?

KODAŇ Středeční přípravný zápas mezi Dány a Slováky nebyl správnou přípravou ani pro jednu stranu. Hamšík a spol totiž nastoupili proti amatérům z nižších dánských soutěží a fotbal k podívání z toho zrovna nebyl. Dánsko ale čeká v neděli proti Walesu ostrý start do Ligy národů a dohoda mezi reprezentanty a dánským fotbalovým svazem je zatím v nedohlednu.

V Trnavě ve středu došlo k bizarnímu fotbalovému střetnutí. Za účastníky nedávného světového šampionátu z Dánska totiž nastoupili mimo jiné prodavač, student i internetová hvězda freestylové fotbalu. Dánský fotbalový svaz se totiž nedohodl na nové reprezentační smlouvě s orgánem zastupující hráče a přišel prozatím o možnost postavit hvězdy jako londýnského Eriksena i všechny hráče ze dvou nejvyšších domácích soutěží. Jádro sporu je, stejně jako v aktuální sporu Ester Ledecké a českého lyžařského svazu, v konfliktu mezi osobními sponzory hráčů a těmi, které si nasmlouval svaz.



Útok seveřanů vedl v přátelském utkání se Slovenskem Christian Offenberg, nejlepší střelec dánské soutěže. To by nebylo nic zvláštního, kdyby neoblékal dres týmu Avarta, ona soutěž nebyla v Dánsku až třetí nejvyšší a on nepracoval jako prodavač na částečný úvazek.

Dánská rezerva dostala od Slováků „jen“ tři góly.

Pro svého pravého beka museli ve vlastni Shakespearova Hamleta sáhnout ještě hlouběji do rezerv. Simon Vollesen, který na této pozici nastoupil, totiž hraje dokonce pátou dánskou ligu. Umí to ale dobře s míčem – na sociálních sítích ho díky videím, ve kterých předvádí všemožné triky s míčem, sledují desetitisíce lidí. V sestavě bylo navíc hned pět futsalistů, mezi nimi i jednička mezi tyčemi Christoffer Haagh. Tým dokonce proti našim východním sousedům netrénoval právoplatný trenér dánského nároďáku, nemohl si totiž vybrat hráče, které chtěl.



Příprava ještě ujde, ale co Liga národů?

Přesto „nefotbalisté“ předvedli sympatický výkon a dovolili Slovákům jen tři góly. Zvláště se vyznamenal brankář Haagh, který pochytal sedm z deseti střel na svou bránu. Uznání za to, že vydrželi celých devadesát minut, ačkoliv měli držení míče jen 27%, vyslovil po zápase Dánům i slovenský trenér Kozák.



Stále to ale byl přátelský zápas, který rozmrzel maximálně Slováky, pro které to rozhodně nebyla ostrá příprava na start do Ligy národů. Jenže v neděli hrají borci z Jutského polostrova první soutěžní zápas s Walesem. A není zdaleka jisté, že v dánských dresech znovu nevyběhnou amatéři.

V neděli totiž čeká Dánsko doma první soutěžní zápas Ligy národů proti Walesu. Pokud by totiž proti hvězdě Realu Madrid Garethu Baleovi nastoupili v červeno-bílých dresech znovu amatéři a futsalisté, otevřelo by to celou řadu otázek ohledně férovosti a sportovnosti působení Dánů v novém mezinárodním turnaji.

Dánům hrozí čtyřletý zákaz

Wales by si totiž připsal tři body do tabulky v podstatě zadarmo, zatímco ostatní týmy skupiny už by mohly nastoupit proti Dánům v plné síle. Jenže ti nemají jinou možnost, než proti Walesu nasadit alespoň někoho, bez ohledu na jeho fotbalové kvality. Kdyby se totiž rozhodli k zápasu Ligy národů raději vůbec nenastoupit, hrozil by jim od UEFA tvrdý trest v podobě čtyřletého zákazu účasti v mezinárodních soutěžích.



„UEFA by proti tomu měla zasáhnout,“ prohlásil manažer irského národního týmu Martin O’Neill. Jeho svěřenci totiž s Dány sdíli skupinu, později by tak mohli na seveřany narazit už v nejlepší možné sestavě. „Pokud se nic nezmění, mělo by to pro férovost celé soutěže negativní dopad,“ stěžuje si O’Neill.

Sami Welšané ale zatím svého soupeře neřeší, ještě před tím je totiž čeká soutěžní zápas právě proti Irsku. „Kdo proti nám nastoupí, to netušíme,“ krčí zatím rameny legenda Manchesteru United Ryan Giggs, který welšký nároďák trénuje. „Část mě si pořád myslí, že se jim to podaří vyřešit, ale den ode dne to vypadá méně a méně pravděpodobně.“

I přes porážku si Dánové zápas užili.

Dánové tedy zatím kráčí k velké mezinárodní fotbalové blamáži. Slováci reagovali na příjezd amatérů k přátelskému utkání v Trnavě snížením vstupného na jedno euro. V dánském Arhuisu budou muset zřejmě místní pořadatelé Dánům zaplatit, aby se na ostudu svého fotbalového svazu a domácích hvězd přišli vůbec podívat.



Jestli se totiž mezi futsalisty bude prohánět Gareth Bale, bude mít zápas stejnou atraktivitu jako „trhák“ Lichtenštejnsko - Gibraltar, který se hraje ve stejný den.