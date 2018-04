Nechtěná kanadská dinosauří popelka míří vysoko a vyzve i Čecha

Praha V basketbalové NBA se o víkendu rozbíhá play off. Nejzajímavější sérií pro české fanoušky bude souboj Washingtonu Tomáše Satoranského s vítězem Východní konference z Toronta. Raptors jsou jediným kanadským klubem ve slavné soutěži, kde dlouho patřili k přehlíženým celkům.

Špičkový basketbal si svou cestu v Kanadě hledal velmi těžko. V Torontu sice byl už ve 40. letech minulého století, když zde jednu sezonu odehrál celek Huskies, ale kvůli špatným výkonům a velmi nízké návštěvnosti tým po jediné sezoně v Basketball Association of America (BAA – předchůdce NBA) skončil. Sport pod bezednými koši pak neměl svůj profesionální tým v Kanadě dalších padesát let, dlouhodobě tam vládne hokej a o jiné sportovní kluby nebyl velký zájem.



V roce 1995 však byla v rámci rozšíření NBA zařazena do nejlepší ligy světa hned dvě mužstva ze země javorového listu. Šlo o první rozšíření NBA mimo Spojené státy, a byla to proto velká událost. Kromě Toronta získal svůj tým i Vancouver, kde vznikli Grizzlies, kteří však Kanadu po šesti letech opustili a zamířili do Memphisu.

„Je nám ctí, že můžeme přivést do Kanady profesionální basketbalový tým. Toronto má obrovskou sportovní tradici v hokeji a věříme, že naučíme fanoušky chodit i na basketbal,“ říkal čerstvě po oznámení vzniku klubu hlavní investor John Bitove.

Raptor byl v kurzu

Celku od jezera Ontario se mělo říkat opět Huskies, jenže všechny návrhy na logo se známým severským plemenem příliš připomínaly vlka, kterého mají ve svém znaku Minnesota Timberwolves. Proto dostali fanoušci možnost hlasovat o novém názvu, z čehož byli vybráni Raptors. Jde o zkrácený název dinosaura velociraptora, kterého proslavil tehdejší filmový trhák Jurský park.

Přestože příznivci přijali klub za svůj a od začátku měl velkou podporu místních, nebylo jeho působení v prvních letech nijak růžové. V rámci expanzního draftu si sice mohl vybrat hráče z ostatních klubů, jenže hned jeho první výběr, B. J. Armstrong z Chicaga, odmítl do Toronta odejít a Raptors ho nakonec museli vyměnit. Skvělé nebylo ani prostředí pro hráče, protože nový stadion byl stále ve výstavbě, a basketbalisté tak museli hrát na stadionu Sky Dome, původně určeném pro baseballisty.

Starý dres Toronta s velociraptorem

Po úvodních sezonách plných porážek a čekání na úspěch měli Raptors štěstí. Ve výměně v rámci draftu 1998 získali hvězdného mladíka Vince Cartera, který hned pozvedl jejich výkony na vyšší úroveň a získal cenu pro nováčka roku. „Carter dostal Raptors na mapu NBA. Jeho smeče fascinovaly celý svět, fanoušci ve velkém kupovali dresy s jeho jménem a tím vešli do povědomí fandů i Raptors,“ vzpomíná tehdejší trenér Butch Carter.

S Carterem v sestavě se Torontští v roce 2000 poprvé dostali do play off, i když v něm vypadli hned v úvodním kole.

O rok později došli borci s dinosaurem na dresu ještě o kolo dál, ovšem v té době zároveň započaly Carterovy neshody s vedením klubu, které v roce 2004 vyvrcholily odchodem hlavní hvězdy. Trejd byl však pro Raptors katastrofální, protože nejlepší hráč, kterého měli za Cartera dostat, Alonzo Mourning odmítl v Torontu nastoupit a byl z kontraktu vykoupen. „Chtěl jsem být vyměněn do týmu, který bude hrát o titul, což Toronto není,“ řekl tehdy Mourning, který po své výměně do Kanady ani neodcestoval.

Vstříc úspěšné éře

V Torontu tak museli družstvo budovat znovu od začátku. Kádr postavili na mladém podkošovém hráči Chrisi Boshovi, jehož získali ve slavném draftu 2003, ve kterém byl třeba i LeBron James. Bosh Raptors znovu pozvedl, ale stejně jako s Carterem větší úspěch nepřicházel.

V roce 2010 se proto Bosh rozhodl odejít do Miami ve snaze získat vysněný titul. „Chci prsten šampiona a jsem ochotný tomu obětovat vyšší smlouvu. Toronto se k titulu neblížilo,“ prohlásil Bosh, který později s Heat dosáhl vrcholu hned dvakrát.

NBA: Toronto Raptors vs. Washington Wizards

Zlom nastal v roce 2013, kdy dostal šanci na postu generálního manažera Nigerijec Masai Ujiri. Ten ve své první velké šanci nepůsobil nijak ustrašeně, během roku kompletně přestavěl kádr a vyplatily se mu i některé kontroverzní kroky, jako byla výměna střelce Rudyho Gaye.

Tým se vybudoval kolem křídelníka DeMara DeRozana, rozehrávače Kylea Lowryho, na pozici trenéra nastoupil ještě o rok dříve zkušený Dwane Casey.

Od Ujiriho příchodu nechyběli Raptors ve vyřazovacích bojích ani jednou a úspěchy začaly přibývat. V roce 2016 to Toronto dotáhlo až do finále Východní konference, kde nakonec po boji nestačilo na pozdějšího šampiona Cleveland. Loni se stejným soupeřem Raptors vypadli rovněž, tentokrát v konferenčním semifinále.

Stále přehlížení

Utvořil se tým, se kterým se musí počítat. Aspoň si to myslí kanadští fanoušci, zbytek NBA jejich názor nesdílí. „Neustále nás všichni přehlíží. Několik let jsme na špičce ligy, letos jsme lídři konference, a nedostává se nám respektu. Bereme to a všem v play off ukážeme,“ věří Lowry.

Raptors totiž mají tradičně v USA velmi nízkou sledovanost a americké celostátní televize odmítají dávat větší množství jejich zápasů kvůli vyšším nákladům na přenos z Kanady. Klub i fanoušci se tak po právu cítí přehlíženi. Podobný přístup zastávají i příznivci ostatních klubů. Raptors jsou totiž velmi dobrým týmem v základní části, v play off však v posledních letech pod tlakem důležitosti chybovali. Například prohráli posledních deset úvodních duelů série, z toho většinu v domácím prostředí.

Basketbal se však v Torontu usadil slušně a fandí mu celá Kanada. Hlavně na jaře při play off žije Toronto zejména basketbalem. Poptávka po vstupenkách je taková, že se diváci ani nevejdou do haly a scházejí se před velkoplošnou obrazovkou na náměstí Maple Leaf Square kousek od haly. Tomu se v průběhu zápasů přezdívá Jurský park.

Basketbalová horečka v Kanadě vrcholí i letos. Ve čtvrtfinále čeká na Toronto nevyzpytatelný celek Washingtonu. Pokud se podaří postoupit, dojde zřejmě na střet s úhlavním nepřítelem LeBronem Jamesem a jeho Clevelandem. Kdyby Raptors přešli i přes Jamese a spol., byla by to ukázka jejich síly a mohli by začít snít o svém prvním titulu.