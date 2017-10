Nechtěl pár minut v Carolině. Talent Nečas se vrátil do Brna a bude tahounem

PRAHA Nebývá obvyklé, aby se po extraligovém ledě proháněl hokejista, který nastoupil v aktuálním ročníku NHL. Martin Nečas zavedené pořádky v pátek změní. „Nevím, proč bych měl být za hvězdu. Pořád jsem v NHL odehrál jeden zápas,“ podotýká 18letý centr, který se vrací do mistrovské Komety.

V Carolině, za kterou minulý týden debutoval v NHL, s ním dál počítají. Svůj talent ale bude ještě minimálně tuhle sezonu rozvíjet v nejvyšší české soutěži.

„Myslím, že kvůli šesti sedmi minutám na zápas je zbytečné mě tam držet,“ ví Martin Nečas, jenž by měl v pátek nastoupit v elitním brněnském útoku proti Zlínu.

„Hrát NHL je sen, ale v klubu mají o mojí budoucnosti jinou představu. Domluvili jsme, se že v Kometě bych mohl mít víc prostoru,“ doplnil vstřícný teenager, jenž ve středu absolvoval první brněnský trénink.

A po něm více než čtvrt hodinu trpělivě odpovídal novinářům.



Nejste zklamaný, že jste nezůstal v zámoří?

Spíš jsem to bral jako úspěch, že jsem se do týmu vůbec dostal a odehrál první zápas. O tom jsem vždycky snil. Teď se budu snažit hrát v Kometě co nejlíp, abych příště do Ameriky přijel a zůstal tam nastálo. Jsem moc rád, že jsem se s Carolinou domluvil.

Možnosti byly juniorská liga, farma, nebo Kometa. Dali vám v klubu na výběr?

Jo. Když jsem jim řekl, že bych nejraději byl rok v Brně, oni s tím jenom souhlasili. Prý taky mysleli na tuhle variantu. Už loni jsem byl v Kometě v áčku, získal jsem nějaké zkušenosti a tenhle rok chci být ještě lepší a pomoct týmu. Doufám, že to půjde a uvidíme, na co to bude stačit.

Na jaře jste v play-off kvůli účasti na mistrovství světa do 18 let přišel o vítěznou finálovou sérii proti Liberci. Budete si to chtít vynahradit?

Nad tímhle jsem nepřemýšlel. Beru to z mého pohledu, jak bych se měl zlepšovat. Tady je to nejlepší cesta a oni si to myslí taky. Když budu hrát dobře a budu mít dobré minuty na ledě, jenom mi to může pomoct. Chci se lepšit zápas od zápasu, ale možná začátek bude trošku těžší, jelikož jsem pár týdnů nehrál pořádně zápas. Moc se těším na fanoušky a uvidíme.

Čím vás angažmá v Carolině obohatilo?

Naučil jsem se hrát jejich systém. Musím říct, že jsem absolvoval všechno včetně desetidenního tripu, na kterém jsem viděl, jak to chodí. Je to o level výš a užíval jsem si to. Máme, myslím, druhý nejmladší tým z celé NHL, což bylo pro nás mladé dobré. Parta je tam výborná, tým perspektivní, mladí kluci, což je dobře do budoucna.

Když se dojednávalo vaše angažmá, měl jste garantováno, že budete plnit v týmu významnější roli?

Nevěděl jsem, s kým bych měl přesně hrát. Jelikož jsem tu byl minulý rok, i Carolina věděla, že dostanu dobré minuty na ledě. Kdybych věděl, že nebudu hrát nebo budu hrát čtvrtou lajnu, asi bych sem nešel. Budu se snažit ukázat, co ve mně je a co nejvíc pomoct týmu.

Loni jste byl brán jako talent, letos byste měl být na ledě jedním z tahounů. Je to velká výzva?

Tuhle roli mám rád. Uvidíme, jak to půjde. Uvidíme po pár zápasech, jak to bude vypadat.

Myslíte, že budete v kabině i víc slyšet?

S klukama se bavím víc než minulý rok, znám se s nimi déle. Lídři v týmu jsou výborní, parta taky. Budu se snažit tomu pomoct a udržovat dobrou náladu, což je důležité.

Na rozdíl od spoluhráčů jste poslední týdny mediální hvězda. Dobírají si vás?

Možná Martin Zaťovič má pořád nějaké vtípky, ale jinak je to v pohodě. Tohle zažil asi každý. Rozhovory beru jako normální součást hokejové kariéry. A nevím, proč bych měl být za hvězdu nebo něco takového. Pořád jsem v NHL odehrál jeden zápas. V áčku Komety jsem druhou sezonu, pořád jsem mladší. Nepřipadá to v úvahu.

Jak je příjemné bavit se normálně rodným jazykem?

Je to trošku jinačí. Když člověk nemůže mluvit česky, trošku hledá slova. Určitě je dobré se bavit normálně s klukama v kabině.

Ale rozhovory se zámořskými reportéry jste v angličtině zvládal.

Musím říct, že angličtina je v pohodě. Na draftu a po něm to bylo těžké, ale mluvil jsem. Teď už je to lepší a učím se víc a víc.

Nebojíte se, že v angličtině zakrníte?

Věřím, že ne. Jsem v kontaktu s hodně klukama z Ameriky. Komunikuju anglicky dennodenně.

Jak se vám zvyká na větší evropské kluziště?

Byl to první trénink, nedá se to posoudit. Uvidíme až v zápase, hrál jsem tu ale odmalička a věřím, že to problém nebude.

Kromě extraligy je před vámi i jiná výzva - světový šampionát do 20 let na přelomu roku. Co vy na to?

Určitě je to pro mě motivace, byl jsem tam už loni. Letos můžeme mít dobrý tým, i když to se říká každý rok. Je to o tom dobře se připravit, je to krátkodobý turnaj, kde je nejdůležitější projít přes čtvrtfinále.

A co únorová olympiáda, troufl byste si?

Tohle je všechno hrozně daleko. Soustředím se na Kometu a abych tady předváděl co nejlepší výkony. Uvidíme, jak to půjde.

Dobře, tak zkuste říct, co všechno chcete ještě stihnout před páteční premiérou proti Zlínu.

Pustil jsem byt, který jsem dostal od Komety, takže si hledám nový a zařizuju si to. Mám už domluvený nový, něco málo si přestěhuju. Větší stěhování se bude konat příště, hlavně se chci co nejlíp připravit na zápas.