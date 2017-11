Nechce mrznout. A i díky tomu se brankář Mazanec přiblížil olympijskému snu

PRAHA Na velkých hokejových akcích to bývá tak trochu nevděčná role. Pokud vše funguje, jak má, potíte se při trénincích, absolvujete s týmem porady a kompletní program. Jenže když přijde na řadu zápas, oblečete si džíny, bundu a spoluhráčům fandíte z tribuny pouze jako divák. Pozici třetího brankáře na olympijském turnaji se po finské Karjale přiblížil Marek Mazanec.

„Jeho výkon se Švýcary nás příjemně překvapil,“ řekl ČTK asistent reprezentačního kouče Jaroslav Špaček.

I proto ho trenér Josef Jandač poslal do brankoviště i v neděli proti Rusům. Ačkoli ani 26letý čahoun nezastavil ofenzivní mašinu sborné, několik ruských tutovek pochytal. Zkrátka nezklamal.

„Důvod porážky rozhodně nemůžeme hledat v brankáři. Prokázal svoji kvalitu,“ podotkl Jandač. „Jestli mohl něco s nějakým gólem udělat, tak možná s tím druhým,“ uvažoval.

To, že Mazanec dostal v závěrečném utkání Karjaly přednost před prověřenějším Pavlem Francouzem, který v KHL pravidelně nechytá a chce prchnout z Čeljabinsku, značí, že na jedné z únorových letenek do Jižní Koreje by se mohlo objevit jeho jméno.

Tím spíš, že Jandač dlouhodobě avizuje, že na gólmanském postu - natolik klíčovém a citlivém - v předolympijské době nehodlá dále experimentovat. A tím spíš, že současný gólman Slovanu Bratislava při svém debutu nepohořel.

Brankář Marek Mazanec na reprezentačním srazu.

K tandemu F+F (Francouz + Furch, jimž by za normálních okolností olympijská nominace neměla uniknout) by mohl být zajímavou alternativou.



„Marka znám delší dobu, už z Plzně. Chce hrát hodně s hokejkou a pomoci obráncům, což je velká výhoda,“ dodal Špaček. „Zastaví hodně nahozených puků a brání soupeři v napadání. Narušuje celou útočnou hru soupeře. Někdy to je i na hranici risku, ale důležité je, když to vychází.“

„Kdybych jenom stál a nechával puky jezdit kolem sebe, tak zmrznu,“ žertoval Mazanec po páteční výhře 3:2 nad Švýcarskem v téměř liduprázdné helsinské Hartwall Areně. „Byl jsem trošku rád, že nepřišlo moc lidí. Mohlo by to vést k nějaké přemotivovanosti a mohl jsem vyvést nějakou kravinu.“

I na takové chvilky si musí Mazanec zvykat. Předchozí čtyři sezony se pral o stálé místo ve slovutné NHL. Po letech pendlování mezi Nashvillem a farmou v Milwaukee se vrátil do Evropy.

Do KHL. Do Bratislavy, kde z někdejšího českého reprezentanta Jakuba Štěpánka udělal dvojku. „Je to poctivý skvělý kluk, který dělá svou práci, jak má,“ pověděl reprezentační útočník Milan Gulaš o Mazancovi.

Možná i proto k němu doputovala pozvánka do národního týmu. A nemusela by být jediná.