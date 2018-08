Novák je manipulátor, proto končím. Olympijská medailistka Erbanová nečekaně ukončila ve 25 letech kariéru

PRAHA „Nejsem už nadále připravená být obětí manipulativního, ponižujícího a útočného chování reprezentačního trenéra Petra Nováka, jehož lidské ani pracovní metody naprosto nesouzní s mými a nemohou mě vést k dobrým výkonům,“ uvedla v prohlášení Karolína Erbanová.

„Jsem připravená závodit a šířit slávu své země jediným způsobem, který umím. Nejsem však už nadále připravená být obětí manipulativního, ponižujícího a útočného chování reprezentačního trenéra Petra Nováka, jehož lidské ani pracovní metody naprosto nesouzní s mými a nemohou mě vést k dobrým výkonům,“ uvedla Erbanová v prohlášení.



Karolína Erbanová, Petr Novák a Martina Sáblíková před hrami ve Vancouveru.

Novák nejprve nechtěl vyjádření Erbanové komentovat. Uvedl, že prohlášení ještě nečetl a o rozhodnutí své bývalé svěřenkyně nebyl ani dopředu informovaný.



„Je ale možné, že přes média nebudu chtít situaci komentovat ani poté, co si jej přečtu,“ řekl Novák, který je momentálně s rychlobruslaři na soustředění v Itálii.

Pak se ale rozmluvil pro Radio Impuls. „Nevím, co ji vede k tomu, že chce ukončit kariéru, ale jestli je to kvůli mně, tak si nejsem vědomý žádného útočného jednání z mé strany. Nevím, co tím myslí. Já si to musím celé dát dohromady,“ uvedl Novák.

Rodačka z Vrchlabí se rychlobruslení věnovala od roku 2006, kdy začala trénovat pod Novákovým vedením.



V roce 2014 však kouče opustila a přesídlila do Nizozemska, kde se připravovala v týmech Continu a AfterPay. Před dvěma týdny oznámila, že bude trénovat s polskou reprezentací, poté se ale rozhodla se sportem skončit.

V delším prohlášením na svém facebookovém profilu Erbanová poukázala na komplikovaný vztah s Novákem od doby, kdy se rozhodla připravovat v Nizozemsku. Tam i za cenu osobních investic zamířila, aby se mohla zaměřit na sprinterské tratě.



„Postupně jsem se probojovala mezi světovou sprinterskou elitu a toto období završila olympijskou medailí a celkovým druhým místem ve Světovém poháru. Můj odchod z českého týmu vyvolal nicméně silnou negativní reakci reprezentačního trenéra Petra Nováka i Českého svazu rychlobruslení. Bohužel se přenesla, přes mé úspěchy nebo právě kvůli nim, do osobní roviny,“ uvedla Erbanová.

Následně vysvětlila, že letos již v Nizozemsku s ohledem na složitou situaci při skládání tamních týmů nemohla pokračovat. Proto se domluvila na spolupráci s Poláky.

„Byla jsem připravená vstoupit do další sezony a naplno se připravovat. Bohužel jsem byla z klidu jako už mnohokrát rychle vyvedena. Petr Novák zpochybnil v médiích úroveň polského týmu a kvality jeho trenéra. Také vyjádřil názor, že jsem pomalá. Dále dodal, že jsem o svém nástupu do tohoto týmu nedostatečně informovala. Tuto lživou podpásovku jsem inkasovala ve vrcholné fázi předsezonní přípravy,“ napsala Erbanová.

Po návratu z nedávného soustředění v Minsku zvažovala, jak se k situaci postavit. Pokračovat jako doposud, kdy by musela s reprezentačním koučem Novákem být při závodech v kontaktu, už nechtěla.

„Druhá možnost je stát se občanem jiné země a bruslit za ni. To mi nevyhovuje. Snažím se žít tak, abych mohla být hrdá na to, co dělám. Ale stejně potřebuju být hrdá i na to, co nedělám. Nemůžu ze svých principů ustoupit jenom proto, že se mi teď nehodí. Proto jsem zvolila poslední možnost, která se ještě nabízí. Přestanu se toho všeho účastnit,“ dodala.