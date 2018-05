Nečas starší: Neskutečné, kolik Čechů do Kodaně vyrazilo. Mají tam hrozně čisto a také draho

PRAHA Minulý čtvrtek vyrazil Martin Nečas starší podpořit syna na jeho první seniorský světový šampionát. A třídenní pobyt v dánské metropoli si pořádně užil. Především díky skvělým fanouškům z Česka. „A pevně věřím, že ve čtvrtek Američany zdoláme a my tam vyrazíme na boje o medaile,“ říká hrdý otec mladého talentu v rozhovoru pro LN a Lidovky.cz.

Jak se vám zatím líbí výkony vašeho syna? Po prvních zápasech tam byla určitá kritika na jeho hru v obraně, ale ve druhé polovině turnaje je zase hodně chválený, stejně jako ostatní mladí hráči.

Na to, že je to jeho první šampionát, tak si vede celkem dobře. Vždycky to může být lepší, ale myslím, že to zvládá. Vždycky je důležité hrát hlavně dozadu, a když se něco povede v útoku, tak je to bonus navíc. A na to si ti mladí musí zvyknout, myslím, že Martin si to zavčas uvědomil.

Jste na syna hrdý?

Určitě, každý otec je na syna, který něco dělá, a jde mu to, náležitě hrdý. A já nejsem výjimka.

Souhlasíte s tím, že český tým nakopl přílet dvojice Davidů Pastrňáka a Krejčího z Bostonu před vítězným duelem s Ruskem?

Rozhodně, jsou to rozdíloví hráči. Jsou to rozdíloví hráči ve špičkovém klubu v NHL. Je neskutečné, že přijedou ze zámoří a úplně spláchnou Rusy. Jsou to velké persony, celý jejich přílet nakopl. Myslím si, že ve čtvrtfinále proti Američanům šanci na úspěch máme. Navíc máme skvělé gólmany, kteří chytají zatím skvěle. Věřím, že při troše štěstí postoupíme.

Když jste zmínil zápas s Ruskem, jaká byla atmosféra v hale?

Jeden z nejlepších soubojů, které jsem naživo zažil. Byl to parádní hokej, obrovsky rychlý. A atmosféra naprosto bombová. Až jsem překvapený z toho, kolik českých fanoušků do Dánska přijelo. Opravdu famózní. My tam byly na tři dny od čtvrtka do neděle, ale od kamarádi, kteří už vyrazili na úvod proti Slovensku, nám říkali, že od začátku turnaje panuje v Kodani neskutečná atmosféra. V hledišti, ve stanech kolem arény, v celé fanzóně. Žádná nevraživost, při derby se skandovalo dohromady, když jsme hráli proti Rusům, tak Slováci fandili s námi.

Byl jste jediný rodič českých hráčů v hledišti během zápasů základní skupiny?

Ne, bylo nás tam více. Já vyrazil ze Žďáru do Kodaně třeba s tátou Martina Kauta, bohužel ve dne, kdy se Martin ze šampionátu vracel, ale nakonec jsme vyrazili, když jsme to měli zaplacené.

Takže otec Martina byl v Kodani, zatímco syn už tady v Česku?

Je to tak, potkali se tady v Česku na dvě hodiny, chvíli pokecali a my pak vyrazili.

Je v Kodani poznat, že se tam hraje mistrovství světa v hokeji, když opustíte halu, případně fanouškovskou zónu?

Zimák je bokem města, takže kolem něj a ve fanzónách to žije, ale ve městě až tolik ne. Lidé tam sice také chodí v dresech a podobně, ale když bych to porovnal třeba se šampionátem v Praze, tak se to nedá srovnávat. Ale je to dáno tím, že u nás je hokej na prvním místě, v Dánsku ne. Ale kolem zimáku to žilo. Výborné bylo, že hotel, kde jsou týmy ubytované, je tak tři sta metrů od haly, takže se kluci před zápasem projdou, což je super i pro fanoušky. Protože obvykle to je tak, že přijíždí do arény autobusem a s lidmi se nepotkají. Tady ne, lidé se naučí, kdy zhruba před zápasem jdou hráči do haly a čekají na ně, prohodí pár slov, vyfotí, povzbudí, což bylo myslím pro fanoušky skvělé.

A myslíte, že i pro hráče? Že to vnímají pozitivně?

Řekl bych, že určitě také. Protože tolik Čechů jsem ještě nezažil. Něco podobného pamatuji snad jen z Nového Města, když se tam koná biatlonové závody, kdy tam jezdili třeba i fanoušci z Mexika. Do Kodaně vyrazilo z Česka obrovské množství lidí. Vím, že i od nás ze Žďáru. A třeba lidé, kteří normálně na ligu nechodí, ale mistrovství světa si prostě ujít nenechají. Už od letiště tady v Praze bylo poznat, kdo letí do Kodaně. A hodně lidí myslím jelo také autem.

Jak to bylo v Dánsku s cenami? Nepřepálili to pořadatelé především ve fanzónách?

Myslím, že přepálili. Pivo tam stálo dvě stovky, my jsme tam byli v pěti lidech, takže když něco vyrazil pro pití, tak tam vlastně nechal tisícovku. Byl jsem na juniorském šampionátu v zámoří a ani tam to takové nebylo. Trošku masakr po této stránce.

Bydleli jste ve stejném hotelu jako hráči, potkal jsem se se synem?

Viděli jsme se, byť jsou samozřejmě týmy od ostatních hostů oddělené. My jsme byli ve druhé části hotelu, takže jsme si párkrát zavolali a poseděli. Ale nechtěl jsem ho rušit, my jeli za hokejem, oni pořád trénovali, nebo měli porady. Takže to bylo jednou denně vždycky na chvilku a pak jsem si šli každý po svém.

Martin Nečas starší a syn Martin Nečas.

Zašli jste také do města?

Zašli a byli jsme hodně překvapení. Počasí tam bylo stejné jako v Česku, takže už jaro a neskutečně zeleně, obrovské parky, to jsem neviděl. A hlavně také všude čisto. Hodně si potrpí na pořádek. V pátek tam měli nějaký svátek, takže na tom hlavním náměstí měli narváno podobně jako ve fanzónách u arény. A ještě jedna věc, za ty tři dny bych spočítal na prstech jedné ruky lidi, kteří kouřili. Úplně jsem byl v šoku a všimli jsem si toho všichni. U nás sedíte na zahrádce a před hospodou postávají hloučky kuřáků, tady nic. A platí to i pro mladé lidi a dívky. Zjevně se tam mládež umí zabavit jinak než u nás.

A zopakujete si víkendový pobyt v Dánsku, pokud Češi postoupí do semifinále?

Určitě, už jsme se o tom bavili doma, že bychom vyrazili s manželkou a dcerou. Co říkal Martin, tak je možné, že reprezentace v takovém případě pošle pro rodinné příslušníky letadlo. Ale musí postoupit, rozhodne se o tom ve čtvrtek. Uvidíme, jak se k tomu kluci postaví. (usmívá se)

Bude to hodně těžké, jak jsme koukali na statistiky, tak s Američany je to téměř vždy na šampionátech boj a o jednom gólu…

Přesně, budou rozhodovat detaily. To, nač máte ještě ve skupině čas a můžete chyby napravit, tak tady už nebude.

Když se posuneme o pár dní dopředu, po šampionátu. Myslíte, že se syn už těší na léto, aby si odpočinul? Protože letos toho stihl opravdu hodně, zámořský kemp, NHL, juniorské turnaje, návrat do extraligy, teď je na seniorském šampionátu…

Ne, to se myslím, že se netěší. On se netěší na odpočinek, je workoholik, magor do hokeje. Takže se o tom budeme muset pobavit, ale budeme chtít, aby na dva, tři týdny úplně vypnul od hokeje a přišel na jiné myšlenky. Potřebuje to, nedávno jsem četl rozhovor s Liborem Zábranským (majitel a trenér Komety Brno, za kterou letos Nečas hrál) a ten to řekl přesně, když řekl, že Martina utahali, tím, jak ho neustále někam tahali s reprezentací. Byl na několika kempech a turnajích s juniorskou reprezentací. On je takový blázen, protože chce na každý zápas. Neodpočinul si ani během olympijských her. Místo toho, aby trénoval, tak jel s juniorskou reprezentací na turnaj do Hradce. Pořád někde lítal a hrál. Takže doufám, že následující sezona bude trochu klidnější a že hlavně, než začne příprava, tak si odpočine, vyrazí někam na dovolenou.