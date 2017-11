NBA: Washington ztratil zápas s Portlandem, Satoranský dal čtyři body

WASHINGTON Basketbalisté Washingtonu bez zraněného kapitána Johna Walla ztratili v NBA sedmnáctibodové vedení a s Portlandem doma prohráli 105:108. Po dvou zápasech se na palubovce znovu objevil i Tomáš Satoranský a za 14 minut si připsal čtyři body, doskočil tři míče a čtyřikrát asistoval.

I bez kapitána a rozehrávače Walla, jenž bude Wizards chybět minimálně dva týdny, to dlouho vypadlo, že si celek z hlavního města odveze výhru. Washington prohrával jen v úvodu a ještě devět minut před koncem vedl největším rozdílem o 17 bodů.



Jenže závěr domácí v Capital One Areny nezvládli, prohráli ho poměrem 13:33 a v koncovce se radovali hráči Portlandu díky přesné ruce C.J. McColluma. „Měl jsem důvěru celého světa,“ řekl po vydřené výhře s úsměvem McCollum, autor 26 bodů. Z toho šest v řadě dal při závěrečné sérii 10:0, kdy měl na kontě pět faulů.

V čele konferenčních tabulek zůstaly Boston a Houston

Trail Blazers se podruhé v utkání dostali do vedení 21 sekund před koncem, když McCollum střelou z dálky otočil na 106:105. Domácí křídelník Bradley Beal pak svůj pokus na druhé straně minul, stejně jako další tříbodovou střelu, která by poslala duel do prodloužení.

„Hádám, že dneska na obroučce seděl nějaký skřet a balony mířící do ní vyhazoval ven. Prohru beru jednoznačně na sebe,“ zlobil se Beal. Otto Porter zaznamenal 24 bodů a 10 doskoků, nejlepším střelcem zápasu byl hostující Damian Lillard s 29 body. Z týmu Wizards měl Satoranský jasně nejlepší statistiku plus mínus (+16).

V čele konferenčních tabulek zůstaly Boston a Houston. Kyrie Irving pomohl 25 body lídrovi soutěže Bostonu k výhře nad Indianou 108:98. Rockets zase při vítězství 117:102 nad Knicks táhl James Harden, jenž díky 37 bodům a 10 asistencím předvedl nejlepší střelecký výkon sobotního programu.