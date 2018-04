NBA: Washington snížil v sérii s Torontem, Cleveland opět prohrává

WASHINGTON Basketbalisté Washingtonu v play off NBA po dvou porážkách zabrali a doma zdolali Toronto 122:103. V osmifinálové sérii snížili na 1:2 a udrželi reálnou naději na postup. Český reprezentant Tomáš Satoranský tentokrát odehrál jen necelých šest minut, během kterých minul dvě střely a jednou doskočil míč. Méně minut strávil na palubovce naposledy loni v listopadu.

Po dvou porážkách snížilo také Milwaukee, které doma přehrálo Boston 116:92. Naopak finalista posledních tří sezon Cleveland v sérii s Indianou opět ztrácí, po venkovní porážce 90:92 prohrává 1:2 na zápasy.



Washington se ukázal v úplně jiném světle než v úvodních dvou zápasech a na domácí palubovku nastoupil v bojovné a agresivní náladě. V první čtvrtině sice prohrával 18:27, ale od druhé čtvrtiny Wizards dominovali a ve třetí části už vedli o dvacet bodů.

Obě hlavní hvězdy John Wall a Bradley Beal zaznamenali shodně 28 bodů, Wall k tomu přidal 14 asistencí. Oba také ve třetí čtvrtině dostali technické chyby za strkanici, při které musel rozzuřeného pivota Toronta Serge Ibaku odtáhnout Wallův bodyquard.

Výsledky zápasů 1. kola play off NBA Východní konference - 3. zápasy: Washington - Toronto 122:103 (za domácí Satoranský 5 minut a 1 doskok), stav série: 1:2; Indiana - Cleveland 92:90, stav série: 2:1; Milwaukee - Boston 116:92, stav série: 1:2.

„Jen jsem mu řekl, aby nestrkal ostatním ruce do obličeje a trochu se naštval,“ uvedl Wall, který byl v utkání ve velké ráži a neustále hecoval publikum. „Tohle je play off. Prohrávali jsme 0:2, tak jsme potřebovali hrát agresivně a bojovat,“ dodal. „Kdyby nás neprobralo ani to, že prohráváme 0:2, tak bychom si ani nezasloužili v play off být,“ přidal Beal.

Zlepšený výkon předvedl i polský pivot Marcin Gortat, který zaznamenal 16 bodů. Zřejmě k tomu přispělo i to, že ho spoluhráč Markieff Morris donutil před zápasem vyholit si hlavu. „Potřebovali jsme zpět naše polské kladivo. Jeho číro bylo moc roztomilé,“ řekl Morris.

V Indianě dlouho nic nenasvědčovalo překvapení, když ještě v poločase vedl Cleveland o 17 bodů a v úvodu poslední části o osm. Pak ale zazářil chorvatský střelec Bojan Bogdanovič, který dal v poslední čtvrtině čtyři trojky a 15 ze svých 30 bodů, čímž si vytvořil nové bodové maximum ve vyřazovacích bojích.

Pacers se díky němu 50 vteřin před koncem dostali do vedení o sedm bodů a to už nepustili, i když Cleveland v závěru dotahoval a pokoušel se i o vítěznou střelu. Nepomohlo mu ani 28 bodů, 12 doskoků a osm asistencí LeBrona Jamese, který dal ve druhé půli 15 bodů, zatímco zbytek týmu jen 18.

„Jestli čekáte, že to hodím na spoluhráče, tak to se nestane. Takový nejsem. Ano, potřebuji větší podporu od spoluhráčů, ale zlepšit se potřebujeme všichni včetně mě. Dnes jsem měl šest ztrát a to je hodně. A ve třetí čtvrtině jsem byl strašlivý,“ řekl James.

Milwaukee si doma proti Bostonu už v první čtvrtině vypracovalo náskok 15 bodů, který do poločasu narostl na 25 bodů, a Celtics už neměli šanci duel zvrátit. V poslední čtvrtině oba týmy šetřily své hvězdy na další boje.

Nejlepším střelcem vítězů byl Khris Middleton s 23 body, Janis Adetokunbo přidal 19 bodů. Za Boston dal nejvíce 16 bodů Al Horford.