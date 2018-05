NBA: LeBron James obral Abdul-Jabbara o rekord a srovnal sérii s Bostonem

CLEVELAND LeBron James vs. Boston Celtics 2:2. Basketbalový fenomén předvedl ve čtvrtém finále Východní konference NBA další ze svých velevýkonů a dovedl Cleveland Cavaliers k domácímu vítězství 111:102.

Cleveland srovnal krok s Bostonem především zásluhou své dominance v úvodní čtvrtině zápasu, kdy si vydobyl náskok 16 bodů a po zbytek duelu takřka neustále disponoval dvouciferným vedením.

Tahoun vítězného celku LeBron James odehrál takřka strojové představení. Zapsal 11 bodů v první, 11 bodů ve druhé, 13 bodů ve třetí a devět bodů ve čtvrté čtvrtině.

Dohromady se dostal na 44 bodů; je to už šestý zápas v letošních bojích o titul, kdy jeho bodová bilance začíná číslovkou čtyři. Naposledy se takový kousek povedl Allenu Iversonovi v roce 2001. A James se už dokonce přibližuje k rekordu Jerryho Westa, který v roce 1965 překonal tuto hranici osmkrát.

Basketbalista Clevelandu LeBron James (v černém) bojuje o míč s Marcusem Smartem z Bostonu

Při pěti Jamesových čtyřicítkách Cavaliers vyhráli, jen ve druhém duelu v Bostonu padli.

Z pole se třiatřicetiletý křídelník prosadil v 17 z 28 případů (úspěšnost střelby přes 60 procent). Překonal tím jeden z rekordů play off NBA, který měl dosud v držení Kareem Abdul-Jabbar. S 2368 koši teď vévodí historické tabulce James, vytáhlý pivot Milwaukee a LA Lakers je druhý s 2356 trefami.

Ostatní statistiky si James tentokrát poškodil. Zvládl „jenom“ pět doskoků, tři asistence a dva zisky, zato sedmkrát o míč přišel.

Clevelandský rozehrávač George Hill doskočil míč před Terry Rozierem z Bostonu.

„Makám každý den, abych byl v co nejlepší formě. Bůh mi dal jisté nadání, ze kterého se snažím vytěžit maximum,“ řekl James po zápase. „Spoluhráči a trenéři mi dovolili, abych předváděl takové výkony. Dnes jsem si snad jejich důvěru zasloužil - až na těch sedm ztrát,“ komentoval své celkově 25. utkání v play off se 40 a více nastřílenými body.

Ze spoluhráčů ho střelecky nejvíce podpořil trojkař Kyle Korver, když trefil 14 bodů (všechny však už v první půli) a blýskl se třemi bloky či několika obětavými zákroky v obraně. „Zítřek mě bude bolet,“ tvrdí už sedmatřicetiletý křídelník. „Mám menší problém se zády, menší s loktem, ale tohle byla zábava.“

Pivotman Tristan Thompson dodal 13 bodů a 12 doskoků, rozehrávač George Hill splnil svou misi 13 body a další podkošový hráč Kevin Love se dostal na devět bodů plus 11 doskoků. Na devět bodů se dostal i J. R. Smith.

Clevelandští LeBron James (vzadu) oslavuje výhru nad Bostonem se spoluhráčem Tristanem Thompsonem.

Do role nejlepšího bostonského střelce se po slabším třetím zápase vrátil Jaylen Brown, když nasázel 25 bodů. Nováček Jayson Tatum ho podpořil 17 body, Terry Rozier 16 body, 11 asistencemi a šesti doskoky, Al Horford 15 body a sedmi doskoky a Marcus Morris 10 body.

Z náhradníků byli nejvíc vidět Aron Baynes s osmi body a sedmi doskoky a Marcus Smart s osmi body, pěti doskoky a pěti asistencemi.

Šanci na obrat měli hosté snad pouze ve čtvrté čtvrtině, když předvedli osmibodovou sérii a dostali se na stav 89:96, v tu chvíli se však prosadili domácí hvězdy Love s Jamesem na naděje Celtics uhasily.

V pondělí se v Ohiu nechali Bostonští přeskákat 37:47 a také hůře stříleli. Proměnili 41 procent pokusů oproti 51 procentům domácího celku. Ve hře je drželo vlastně jen 18 clevelandských ztrát.

Hlavní kámen úrazu byl v tom, že nedokázali zastavit Jamese. „To jen doufáte, že se netrefí. Tak to je. Je obrovský a ty se musíš jen snažit udržet ho před sebou a doufat, že mine,“ řekl Rozier.

Pátý duel série se hraje v noci ze středy na čtvrtek v Bostonu a zejména pro Celtics bude klíčový. Ti v tomto play off vyhráli všech dosavadních devět domácích zápasů, zatímco venku uspěli jen v jediném ze sedmi případů.

„Panuje tam nepřátelské prostředí, to moc dobře víme,“ poznamenal James v rozhovoru pro televizi ESPN. „Nic pěkného vás tam nečeká, pokud nenosíte zelenou, nehrajete za jejich tým, pokud nekrvácíte zeleně. Takže víme, že tam budeme proti velké přesile. Bude tam skvělá atmosféra,“ těší se.

Letošní Cleveland by se mohl stát 20. týmem, který otočí sérii z 0:2. Proti Bostonu se to ještě nikdy nikomu nepovedlo, avšak Cavaliers v čele s LeBronem Jamesem to v minulosti už dvakrát dokázali.