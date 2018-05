NBA: Davis a Rondo dovedli New Orleans k výhře nad Golden State

NEW YORK Basketbalisté New Orleans si v 2. kole play off NBA připsali první výhru nad obhájci titulu z Golden State a po výsledku 119:100 snížili stav série na 1:2 na zápasy. Hlavní zásluhu na tom měl Anthony Davis, který nastřílel 33 bodů a doskočil 18 míčů. V druhé semifinálové sérii v Západní konferenci zvítězil nejlepší tým základní části Houston na palubovce Utahu 113:92 a ujal se vedení 2:1.

Davis byl proti mistrovským Warriors k nezastavení a ve vymezeném území dominoval v obraně i v útoku. „Byl dnes neskutečně agresivní. Byl to rozhodující faktor na obou koncích palubovky. Hlavně u obroučky vládl,“ řekl o mladším spoluhráči špílmachr Rajon Rondo, který měl ale na vítězství také lví podíl.



Výsledky 2. kola play off NBA Západní konference - 3. zápasy: New Orleans - Golden State 119:100, stav série 1:2; Utah - Houston 92:113, stav série 1:2.

Zaznamenal sice jen čtyři body, ale také 10 doskoků a zejména 21 asistencí. „Asistence se nedají sbírat bez spoluhráčů. Ti se dnes velmi dobře nabízeli, ale hlavně - pak proměňovali střely,“ dodal Rondo.

V týmu Golden State byl střeleckým lídrem Klay Thompson s 26 body, Kevin Durant přidal 22, přičemž ve druhém poločase trefil jen dvě střely. Stephen Curry ve druhém zápase po zranění nastoupil už v základní sestavě a postaral se o 19 bodů, ale stejně jako spoluhráči se potýkal s úspěšností střelby. „Trochu moc jsem spěchal, byl jsem ukvapený,“ připustil.

Jazz třetí duel doma proti Houstonu zahájili úspěšnou trojkou, ale to bylo naposledy, co vedli. Rockets předvedli ofenzivní koncert a po 39 bodech v první a 31 bodech v druhé čtvrtině zbytek zápasu už jen dohrávali. Pod vítězství se podepsali 25 body náhradník Eric Gordon a hvězdný James Harden, který přidal i 12 asistencí.