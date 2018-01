NBA: Cleveland s Jamesem opět schytal debakl, Boston triumfoval v Londýně

New York Basketbalisté Clevelandu po debaklu v Minnesotě (99:127) utrpěli v NBA další těžkou porážku, ve čtvrtečním utkání podlehli domácímu Torontu 99:133. Velký obrat předvedli lídři Východní konference z Bostonu, kteří před diváky v Londýně prohrávali s Philadelphií o 22 bodů, ale nakonec zvítězili přesvědčivě 114:103.

LeBron James zažil poprvé během patnáctileté kariéry, aby jeho tým prohrál dvakrát po sobě o více než 25 bodů. Jeden z nejlepších hráčů historie to také hodně špatně nesl a při jednom z oddechových časů seřval spoluhráče. Cleveland počínaje vánoční porážkou od obhájců titulu z Golden State prohrál šest z osmi zápasů, v posledních třech navíc umožnil soupeři pokaždé dát nejméně 127 bodů.



VÝSLEDKY NBA LA Lakers - San Antonio 93:81, Philadelphia - Boston 103:114, Sacramento - LA Clippers 115:121, Toronto - Cleveland 133:99.

„Netuším, co se v posledních dnech pokazilo. Ale musíme se pokusit na to přijít,“ řekl James, s 26 body nejlepším střelec hostů. „Máme dost silný tým na to, abychom tohle překonali. Právě teď je sice těžké spatřit světlo na konci tunelu, ale je tam. Dostaneme se z toho,“ řekl pivot Kevin Love.

Toronto uspělo i bez dvou hráčů základní sestavy, zraněného Kylea Lowryho a suspendovaného Serge Ibaky. Lídrem byl s 22 body Fred VanVleet, který proměnil šest z osmi trojek. Jonas Valančiunas za 18 minut hry stihl 15 bodů a 18 doskoků. Právě na doskoky Raptors vyhráli 63:35, v tabulce Východní konference se na druhém místě vzdálili třetímu Clevelandu na rozdíl tří výher.

Favorizovaní Celtics v Londýně špatně začali a po pěti minutách druhé čtvrtiny prohrávali 27:49. Od té chvíle se však karta obrátila, hráči v zelených dresech začali dominovat a po třech čtvrtinách byli ve vedení 75:69. V poslední části se Sixers nezmohli na odpor. Ve vítězném týmu dal 21 bodů Jaylen Brown, v dresu soupeře nastřílel o bod víc J. J. Redick.

Los Angeles Lakers poprvé v sezoně vyhráli tři zápasy za sebou. Po Atlantě a Sacramentu, které uzavírají tabulky jednotlivých konferencí, tentokrát získali skalp předního týmu ligy a porazili San Antonio 93:81. Brandon Ingram se na tom podílel 26 body.