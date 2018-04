NBA: Basketbalisté Bostonu vyřadili Milwaukee, Golden State přehráli New Orleans

NEW YORK Basketbalisté Bostonu v rozhodujícím sedmém zápase prvního kola play off přehráli Milwaukee 112:96 a v semifinále Východní konference NBA vyzvou Philadelphii. Druhé kolo vyřazovacích bojů už začalo v Západní konferenci, kde Golden State porazili New Orleans 123:101.

Hráči Milwaukee vedli v první čtvrtině o pět bodů, ale ve zbytku zápasu za velké podpory fanoušků dominovali domácí Celtics. Velký podíl na výhře měli hlavně dva hráči - Al Horford a Terry Rozier. Zkušený Horford proměnil 13 ze 17 pokusů z pole a zapsal si 26 bodů. Na stejný počet to dotáhl i rozehrávač Rozier, který trefil pět trojek a přidal i devět asistencí. Dvacet bodů nastřílel nováček Jayson Tatum. Celtics dokázali postoupit i bez svých dlouhodobě zraněných hvězd Kyrieho Irving a Gordona Haywarda.



Bucks nestačilo 32 bodů Khrise Middletona. Dobře zahrál i Eric Bledsoe s 23 body, Janis Adetokunbo se rozloučil se sezonou 22 body a devíti doskoky. Náhradníci Milwaukee prohráli s lavičkou domácích 12:33. „Byla to dobrá série, ale bohužel jsme se nedokázali dostat do druhého kola. Myslím, že jsme byli lepší tým,“ posteskl si Adetokunbo.

Golden State přehráli New Orleans

Boston hrál rekordní 31. zápas v historii a připsal si v něm 23. vítězství. „Bylo to na hraně. Šlo o všechno a všichni jsme si to moc dobře uvědomovali. Takhle to bylo celou sezonu, dokázali jsme se v různých okamžicích sebrat a předvést klíčové výkony. Přesně jako dnes,“ uvedl bostonský Horford.

Semifinále Západní konference začalo soubojem favorizovaných Golden State proti New Orleans. Po vyrovnané první čtvrtině domácí Warriors odskočili v druhé části, kterou ovládli 41:21 a prakticky tak rozhodli o osudu utkání. Klay Thompson přispěl k výhře Warriors 27 body, Kevin Durant dal o bod méně a přidal 13 doskoků. Svůj čtvrtý triple double v kariéře ve vyřazovacích bojích zapsal Draymond Green za 16 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí.

Pelicans vedl s 21 body a 10 doskoky Anthony Davis. Jrue Holiday proměnil pouze čtyři ze 14 střel a zůstal na 11 bodech. Rajon Rondo se přiblížil zisku triple double s devíti body, 8 doskoky a 11 asistencemi.