Navrátilová: Proč jsem Novotné nepřijela na pohřeb? Nezvládla bych to, složila bych se

PRAHA Přijela do Česka, aby vzdala hold své bývalé konkurentce a zároveň kamarádce Janě Novotné, která loni zemřela ve 49 letech na rakovinu. Když však měla Martina Navrátilová mluvit o Novotné před novináři na Prague Open, jehož letošní ročník byl zesnulé české tenistce věnován, rozplakala se a zhruba na minutu se odmlčela.

„Rozbrečím se. Je pro mě velice těžké o Janě mluvit. Podívejte se na mě, jak teď vypadám,“ řekla 61letá tenisová legenda s lesklýma očima.

„To byl taky důvod proč jsem jí nepřijela na pohřeb. Nezvládla bych to, složila bych se. Spoustu jsme toho spolu odehrály, pořád se s tím těžko srovnávám,“ přiznala devítinásobná majitelka trofeje z wimbledonské dvouhry, která rodičům Novotné v sobotu předala prsten náležící tenistům uvedeným do Síně slávy.



Jana Novotná v pátek obdržela in memoriam pamětní minci od České mincovny v sérii tuzemských wimbledonských vítězů, kterou již máte i vy a Jan Kodeš. Jaké to bylo předávat minci rodičům od Novotné?

Je to velká pocta, hrozně si toho vážím a také je to smutné, protože tady Jana není.

Představení mincí: Martina Navrátilová

Co říkáte na výkony Petry Kvitové, která velmi snadno prošla do finále turnaje?

Petra musí vyhrát, prostě musí. Je fantazie, jak hraje. Vypadá výborně fyzicky i psychicky. Je taková uvolněnější. Je paráda, že válí. Já její semifinále (s Číňankou Čang Šuaj) viděla v televizi, protože jsem předtím učila svou neteř, jak správně hrát voleje.

Co říkáte na to, že Petra, která je levačka stejně jako vy, hraje v takové formě jen rok poté, co jí neznámý útočník přeřezal šlachy na ruce, v níž drží raketu?

Možná že díky tomu hraje líp a uvolněněji. Na tenisu nejde o život, to, co se jí stalo, ji ještě posílilo.

Jak si nyní povede na následujících grandslamových turnajích - French Open a Wimbledonu?

Možná bude mít i na Paříž. Pro ni je antuka nejhorší povrch, ale když jí to jde, i na ní může vyhrát. To stejné platí pro Karolínu (Plíškovou). Obě podle mě mají dokonce i na to, aby na konci roku byly na prvních dvou příčkách žebříčku WTA. Asi se to nestane, ale je to možné. Nechci je dostávat pod extra tlak, ale je jasné, že obě mají šanci.

Jak vůbec vnímáte, že jsou nyní tahounkami českého fedcupového týmu, i když jsou normálně soupeřkami?

Můžou si oddechnout a fandit si. Já to tak měla s Chris Evertovou. Pro mě to byla úleva.

Tady na Spartě jste před padesáti lety začínala. Jak se tento areál změnil?

Tady se to změnilo k nepoznání. Ale je tady krásný stadion. Pamatuju se, jak támhle stála tenisová zeď a na ní hrály Hana Mandlíková s Helenu Sukovou. Já hned vedle hrávala mixa s panem Kodešem, to bylo nejlepší.

Při letošním Wimbledonu uplyne 40 let od vašeho prvního triumfu ve dvouhře na Wimbledonu. Jak tento svůj úspěch vnímáte?

Řekla bych, že to bylo před dvaceti lety. Byl to nejkrásnější i nejsmutnější zážitek. Smutný, protože nemohli přijet rodiče. Když na to myslím, taky se chci rozbrečet.



Chystáte se v listopadu opět do Prahy? Češky se totiž ve finále Fed Cupu utkají s Američankami...

Bude to pro mě hodně emocionální. Hlavně budu fandit tenisu, pro něj to je něco vynikajícího. A komu přeju? Každý ví, kam moje srdce patří. Nikdy nezapomenu na to, kde jsem se naučila tenis a odkud jsem.

Vy jste velká kritička amerického prezidenta Donalda Trumpa. Co vás naopak v současnosti těší?

Co mě těší? Dobrá parta. Moje rodina v Americe i tady. Posedět si a popíjet becherovku.