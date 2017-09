Návrat krále? Krmečníka čeká premiéra v Evropské lize, soutěže nerozlišuje

Plzeň přivítá Beer Ševu s cílem poprvé bodovat ve skupině EL Fotbalisté Plzně ve druhém utkání skupiny Evropské ligy ve čtvrtek přivítají izraelského mistra Hapoel Beer Ševa, kde působí i český útočník Tomáš Pekhart. Cílem Viktorie je odčinit úvodní porážku 0:3 ze stadionu bukurešťského FCSB, domácím by mohla pomoci výborná forma a stoprocentní bilance z tuzemské nejvyšší soutěže. Zatímco Plzeň vstoupila do skupiny G vysokou porážkou, Beer Ševa doma zdolala 2:1 Lugano. V izraelské lize je však Hapoel až šestý a na půdě soupeřů v pohárech prohrál tři z posledních čtyř utkání. Západočeši sobotním triumfem 2:0 v Mladé Boleslavi prodloužili stoprocentně úspěšný vstup do ligové sezony a zvítězili i v osmém kole. Povzbuzením pro Viktorii je návrat nejlepšího střelce Michaela Krmenčíka, který si v pohárech odpykal třízápasový disciplinární trest po vyloučení v odvetě třetího předkola Ligy mistrů s FCSB. "Už se těším i na poháry, protože jsem tři zápasy nehrál za tu blbost, co jsem udělal. Hrajeme doma s dobrým soupeřem a asi by to chtělo už vyhrát. Ukázat našim fanouškům, že i tu Evropu umíme hrát," uvedl Krmenčík. V minulé sezoně se Beer Ševa v základní fázi Evropské ligy utkala s pražskou Spartou, které podlehla 0:1 doma a 0:2 na Letné. Plzeňští v předchozích čtyřech pohárových duelech s izraelskými soupeři třikrát zvítězili a jednou prohráli. "Hrajeme teprve poprvé doma, ještě nás pak ve skupině čeká hodně zápasů, takže bych neřekl, že to bude s Beer Ševou zápas o všechno. Klíčový bude, ale nebude úplně nejklíčovější," konstatoval Krmenčík. Plzeňský trenér Pavel Vrba bude ve čtvrtek postrádat obránce Davida Limberského, který v Mladé Boleslavi utrpěl komplikovanou zlomeninu v obličeji a musel na operaci. Mimo hru zůstávají i záložníci Václav Pilař s Alešem Čermákem, naopak kapitán a stoper Roman Hubník se záložníkem Janem Kovaříkem už po zraněních nastoupili za juniorku. Čtvrteční utkání začíná ve Štruncových sadech v 19:00 pod vedením maďarských rozhodčích v čele s Istvánem Vadem. Přímý přenos odvysílá televizní stanice Nova Sport 1.