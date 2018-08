Návrat Kojotů a Kačerů. Týmy NHL vrátí do hry slavné dresy z minulosti

PRAHA Estetická tvář NHL. Po roční odmlce vrací zámořská hokejová liga možnost třetích alternativních dresů. Kluby příležitost využívají především pro oživení vzpomínek na dávná léta. Arizona třeba odhalila dresy „Kachina“, Anaheim vrací „Mighty Ducks“, za něž v 90. letech řádil i Teemu Selänne.

Sezonu 2017/18 odehrála NHL bez oficiálních třetích sad. Šlo totiž o první ročník, ve kterém dresy místo Reeboku zajišťovala firma Adidas. Alternativní dresy by prý jenom komplikovaly novou situaci.



Změna značky evidentně proběhla hladce, kluby mohou od října své hráče znovu obléct i do jiných než domácích a venkovních dresů.

Nesmrtelné duchovní bytosti za Arizonu

Arizona Coyotes vrací dresy „Kachina“, ve kterých hokejisté nastupovali od roku 1996 po přestěhování z Winnipegu až do roku 2003.

Tvor na dresu znázorňuje nesmrtelnou duchovní bytost, ve kterou věřili Pueblané, původní obyvatelé arizonské oblasti.

Coyotes v těchto dresech nastoupí do čtrnácti utkání základní části. „Ve mně to probouzí spoustu vzpomínek,“ vyjádřil se trenér Arizony Rick Tocchet. Sám jej totiž nosil jako hráč.

Mighty Ducks z Anaheimu

Až v sezoně 2006/07 přestaly existovat název a logo „Mighty Ducks“, které od 90. let hájili například finský střelec Teemu Selänne, jeho kamarád Paul Kariya nebo Čech Petr Sýkora. Novodobí Ducks vše znovu připomenou.

ICYMI: Next season, we’re bringing back an old-school classic with a new twist! Here’s all the info on our #Ducks25 third jersey: https://t.co/GrO3tb9hfE pic.twitter.com/SUNvy0ROLF — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 22. července 2018

Klub logo v nové sezoně oživí v 15 domácích utkáních včetně toho úvodního.



Letící brusle ve Vancouveru

I Vancouver vsadil na tradici a připomene logo z devadesátých let. To logo, v němž Pavel Bure, ruská hvězda, nasbíral v jedné sezoně 110 bodů a nastřílel 60 gólů.

Letící brusli zvolili sami fanoušci, z více jak 23 tisíc hlasů jich brusle získala dohromady 16 454. Původní kosatka i letící „V“ neměly šanci.

70% voted for the Flying Skate jersey to be worn on select nights during the Canucks 50th Season in 2019.20! pic.twitter.com/BvXxNpsIEp — Vancouver Canucks (@Canucks) 13. srpna 2018

Pozadu nezůstala ani Philadelphia, která zvolila černou alternativu s oranžovými pruhy na rukávech a na spodku dresu. U ní však jde pouze o převzetí dresů z roku 2017, kdy v nich nastupovala pod širým nebem.



Columbus by se měl představit v dresech s bojovým kanónem. Však také při každém gólu na domácím ledě dělo na stadionu symbolicky „střílí“.

Zato Carolina alternativním dresům dodala hlavě logiku a upravila je. Jedna červená vlajka (viz úvodní fotka) totiž v USA značí „pouze“ bouři, zato dvě opravdový hurikán. Vzhledem k názvu „Carolina Hurricanes“ dává úprava na dvě nezpochybnitelný smysl.

Nelze očekávat, že s třetí sadou dresů přijdou všechny kluby, takové Vegas nemůže inspiraci hledat v žádné historii.

Carolina #Hurricanes unveil new third jersey featuring new hurricane warning flag logo and a North Carolina flag patch on shoulder #NHL



Our post with details, pics, and more here: https://t.co/4xv1clLX3p pic.twitter.com/fjRz5OWGhu — Chris Creamer (@sportslogosnet) 22. června 2018

Nicméně některé další už odhalení chystají, u jiných se to zatím „proslýchá“. New Jersey může přijít se svou vánoční zeleno-červenou verzí, Calgary s červeným dresem a bílým „C“ (momentálně je písmenko buď černé, nebo červené), Los Angeles pravděpodobně ukáže stříbrnou variantu, Tampa dres s diagonálním nápisem „BOLTS“.



Šampioni z Washingtonu mají v záloze retro verzi a Pittsburgh logo tučňáka z přelomu tisíciletí, s nímž nastupoval i Jaromír Jágr.