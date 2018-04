Naštvaní fotbalisté Slavie po remíze se Slováckem: Kdyby bylo video, vyhrajeme

Praha Hodně rozezlení byli fotbalisté Slavie po bezbrankové remíze se Slováckem na sudího Pavla Julínka. Vyčítali mu, že hned několik soubojů ve vápně neposoudil jako penaltu, zejména pak v 87. minutě držení za dres Tomáše Součka. Ten litoval toho, že na utkání nebyl přítomen videorozhodčí.

„Mělo to být 3:0. Nebyla tam jen jedna neodpískaná penalta. Mrzí mě, že nebylo video, to bychom vyhráli 3:0,“ prohlásil Souček, který si v 87. minutě chtěl naběhnout na centr, ale po zatažení za dres upadl. „Chtěl jsem se rozeběhnout, ale nešlo to, jak mě držel z dres. Za mě jasná penalta,“ uvedl.



Už předtím se Slavia dožadovala penalty za přistrčení Tomáše Necida nebo za sražení Jaromíra Zmrhala. „Kdyby dnes bylo video, tak minimálně jedna situace by asi jako penalta posouzená byla. Otázka je, jestli bychom ji proměnili. Je třeba udělat vše pro to, aby video bylo co nejrychleji na všech stadionech. Všichni po tom voláme a čím dřív to bude, tím lépe,“ řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Pro Slavii to byla druhá bezbranková remíza po sobě, když před týdnem nedala gól Liberci. „Pro nás je to ztráta, protože Slovácko nemělo moc šancí, druhou půli skoro nebyli za půlkou, ale nám se nepovedlo dát gól. Oni už hodně odpadli, tak jsme se do nich tlačili. Hodně se zatahovali, bylo volno před vápnem, tak jsme zkoušeli střílet, ale nic jsme tam nedotlačili,“ litoval Souček.

Sám měl zřejmě největší šanci, když mu ještě v první půli Tomáš Necid zablokoval hostujícího gólmana, který se nedostal k míči a Souček mohl hlavičkovat do odkryté branky. „Necka kryl prostor, brankář byl vyběhlý, tak jsme se soustředil na to, abych ho přehlavičkoval. Bohužel tam byl ještě jeden hráč, který to odvrátil,“ mrzelo Součka.

Zahozené šance mrzeli i Zmrhala. „Slovácko nic moc nemělo. Drželi jsme dobře míč, ale hraje se na góly a ty jsme nedali. Je to ztráta nejen v boji o titul, ale spíše na druhé straně se na nás dotahují týmy,“ upozornil Zmrhal, že třetí Olomouc ztrácí už jen dva body.

O to důležitější bude, aby Slavie v příštím kole doma porazila Plzeň. Ta přitom v případě bodového zisku bude na Slavii slavit titul. „Určitě nechci, aby slavili u nás doma,“ řekl Zmrhal. „Plzeň je zkušený tým, takže nevím, jestli by si titul nechali utéct v těch dalších kolech po nás, ale doma je nechceme nechat slavit. My se navíc musíme soustředit na boj o druhé místo. Půjdeme do toho zápasu naplno a budeme se snažit Plzni ukázat, že sílu máme,“ dodal reprezentační záložník.

„My se soustředíme sami na sebe. Doufám, že Plzeň porazíme a že tu nebudou slavit. Nás ale zajímá hlavně boj o druhé místo,“ doplnil Souček, který kvůli žlutým kartám o duel s Plzní přijde. „Tu žlutou také raději nebudu hodnotit,“ přidal další kritiku sudího, se kterým se kvůli kartě za faul v útočném souboji hodně hádal už na hřišti.