Nástupce Jágra? Rozjetý McDavid pokořil stovku, hon za body odnesl čárový

Mount Rushmore v hokejovém podání. Když televizní expert Kevin Weekes hledal výstižné přirovnání pro elitní společnost, kam se v noci na středu probil kanadský hokejista Connor McDavid, pomohl si proslulým sousoším čtyř amerických prezidentů. Weekes tak dokonale podtrhl výjimečný počin McDavida v zámořské NHL.

Kapitán Edmontonu se díky gólu a dvěma asistencím proti Columbusu zlepšil už na 102 bodů (!) a pádí dál za obhajobou trofeje Arta Rosse pro nejproduktivnějšího hokejistu kanadsko-americké soutěže.

Na ceněnou stovku navíc McDavid dosáhl už podruhé za sebou, to před dovršením 22 let dokázalo jen šest dalších hokejistů.

Kapitán a útočník Edmontonu Connor McDavid (97) uniká Arťomu Panarinovi z Columbusu. Kapitán a útočník Edmontonu Oilers Connor McDavid (97) slaví jeden ze svých gólů.

Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Dale Hawerchuk, Sidney Crosby, Jimmy Carson a Joe Sakic. Ti tvoří zmíněný hokejový Mount Rushmore, k němuž se nyní přidává „wunderkind“ se sedmadevadesátkou na zádech.



Ostuda před domácím publikem

Nečiní tak ovšem za těch nejpříjemnějších okolností. Zápas s Columbusem sice začal pro McDavidův tým fantasticky a Edmonton zásluhou tří akcí svého lídra v 10. minutě vedl už 3:0, nakonec ale na domácím ledě padl 3:7 a hodně si zprotivil rozmrzelé fanoušky.

„Bylo to otřesné,“ hodnotil utkání sám McDavid, z tváře mu zmizel jeho typický klukovský úsměv.

„Začali jsme dobře, ale pak jsme najednou hráli jako na začátku sezony a dostali spoustu gólů. Je to pro mě zklamání, protože jsme v poslední době podávali dobré výkony. Musíme lépe bránit a méně inkasovat,“ dodal generační talent, jehož i jiné hvězdy NHL označují za nejlepšího hokejistu současnosti.



Podražený čárový na nosítkách

McDavidovi navíc historický večer uvízne v paměti i kvůli nepříjemnému okamžiku ze čtvrté minuty první třetiny, kdy po kolizi s ním zůstal na ledové ploše ležet čárový rozhodčí Steve Barton.

Tahoun Edmontonu se zrovna doradoval ze svého stého bodu v této sezoně, načež se vhazovalo v útočném pásmu. Hladový Kanaďan se opět hnal do útočného pásma, snažil se obskočit kolem beka soupeře Zacha Werenského, jenže v pádu podmetl Bartona.

Ten opustil ledovou plochu na nosítkách.

I přes zmíněné okolnosti byli diváci v Rexall Place nepochybně svědky završení fenomenálního počinu v podání McDavida. Zase nastřádal přes sto bodů, byť se drtivá většina zbytku kádru celou sezonu krutě trápila.



„Dokázal to bez podpory ofenzivního obránce typu Drewa Doughtyho či P.K. Subbana. Je to neskutečný výkon, hlava mi to nebere,“ smekl Weekes, bývalý gólman a mimo jiné i spoluhráč Jaromíra Jágra.

Nástupce Klímy. A Jágra?

Právě Jágra může McDavid napodobit a stát se prvním hráčem od roku 2001, kdo obhájí zmíněnou Art Ross Trophy.

Zápas proti Columbusu byl pro McDavida památný ještě z jednoho důvodu. Když v oslabení suverénně zakončil přečíslení dva na jednoho, připsal si už čtyřicátou trefu v právě finišující základní části.

Tak potentního střelce neměl Edmonton od roku 1991, kdy spoléhal na kanonýrské umění Petra Klímy.

Legendární „Kozel“ svého nástupce už našel. Bude ho mít ve stejném muži i Jágr?