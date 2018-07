Narodil se bez ruky. Český mladík přesto patří k tuzemské baseballové špičce a sní o homerunu

PRAHA Má za sebou dvě sezony v české nejvyšší lize, zahrál si utkání hvězd a několikrát byl blízko reprezentaci. Jednadvacetiletého Davida Farkaše, hráče Olympie Blansko, baseball neživí, ani se o něj neperou přední evropské či zámořské kluby. Na hřišti je ale přesto nepřehlédnutelný, kvůli svému výraznému handicapu: od narození mu chybí levé předloktí.

Dosud nemá ponětí, co se během devíti měsíců před druhou listopadovou středou roku 1996 přihodilo. Na ultrazvuku vše nasvědčovalo tomu, že přijde na svět zcela v pořádku. Jenže najednou se narodil bez spodní části levé ruky.

David Farkaš (21) Narodil se 13. listopadu 1996 v Boskovicích. Studuje účetnictví a daně na VUT v Brně. Hraje baseball za extraligový tým Olympia Blansko. V letošním roce se zúčastnil utkání hvězd ligy. Jeho oblíbeným hráčem je Manny Machado, hájící barvy Baltimoru Orioles. Stejně jako on nosí s oblibou na dresu číslo 13.

„Bavil jsem se o tom doma s mamkou, sama neví, co se stalo,“ vypráví rodák z Boskovic svůj příběh. „Nikdy jsem to ale víc neřešil, netrápilo mě to,“ dodává vzápětí vyrovnaně.

K baseballu se David Farkaš dostal v páté třídě na základní škole, kdy se rozhlasem vyhlásil nábor do softballového školního týmu. Kamarádi měli zájem, tak neváhal a přihlásil se s nimi.

Družstvo školáků měl tehdy na starosti současný prezident blanenské Olympie Jaroslav Krejčíř. Když za ním Farkaš přišel, že chce i se svým handicapem hrát baseball, okamžitě jej napadla paralela s někdejším americkým nadhazovačem Jimem Abbottem. Zlatý olympijský medailista ze Soulu 1988 odehrál deset sezón v nejslavnější pálkařské soutěži světa, americké Major League Baseball (MLB), navzdory tomu, že mu chybělo pravé zápěstí.

„Myslel jsem, že by mohl být David také dobrý v nadhozu,“ vzpomíná Krejčíř s odstupem let. „To se nakonec nestalo. Je ale neuvěřitelné, jak pálkuje a jakých dosahuje výsledků,“ chválí svého letitého svěřence.

„Nemá ruku, hrajte to na něj“

Farkaš se pro sport kožených rukavic a bílých - od antuky ušpiněných - kalhot nadchl. Nějakou dobu se sice ještě souběžně věnoval také hraní fotbalu. Později ale upřednostnil pálku před kopačkami. Není divu. V Blansku baseball patří k nejpopulárnějším sportům a tamní stadion je považován za jeden z nejhezčích v republice. Před devíti lety se na něm dokonce konal evropský šampionát.

Právě trenér Jaroslav Krejčíř sehrál ve Farkašových začátcích důležitou roli. „I když jsem se všechny věci naučil převážně sám, hodně mi pomohl,“ říká polař, jenž nosí na dresu číslo 13.

„Vím, že mě učil pálit z pravé strany, ale to byla věc, která mi neseděla. Teď pálím zleva. V pravé ruce držím pálku, levou si ji zezadu podpírám a strkám do ní,“ líčí Farkaš, aniž by pociťoval, že jej handicap ve hře nějakým způsobem omezuje. „Pochopitelně mám v odpalu menší sílu než ostatní, ale nebude to takový rozdíl.“

Vypořádat se musel i s tím, že mu scházející druhá ruka znesnadňuje rychlou rozehrávku při zachycení soupeřova míčku. Práci s rukavicí ovšem dovedl zdokonalit tak, že ve srovnání s jinými časově téměř nezaostává. Poté, co sebere balon, vloží si rukavici pod paži, vytáhne z ní míč a hodí ho. To celé v krátkém okamžiku.

„Když jsem byl malý, protihráči říkali: hrajte to na něj, nemá ruku, bude slabý. Teď už se ale s něčím podobným nesetkávám. Tím, že hraji dlouho, mě spoustu lidí zná a bere regulérně,“ tvrdí mladík, který má za sebou již šestou sezónu mezi muži.

Krůček od reprezentace

Snad jako každý vyrůstající baseballista dříve snil o tom, že by si jednou zahrál americkou MLB. To se dosud nepodařilo žádnému Čechovi. Momentálně má k tomuto milníku nejblíže pětadvacetiletý reprezentant Marek Červenka, jediný český profesionální baseballista, který již několik let čeká na svou šanci v nižších zámořských ligách.

Také proto David Farkaš s přibývajícím věkem od své vytoužené životní mety upouští. „Teď už jsem příliš starý na to, abych na to mohl pomýšlet,“ přemítá se slovy, že zahraniční agenti vyhlížejí talenty zejména mezi náctiletými.

V Blansku je ovšem spokojený. Nikam se nehrne. To i kvůli vzdělání, stále studuje účetnictví na Vysokém učení technickém v Brně. „Škola je pořád přednější. Vyhovuje mi to,“ říká s tím, že nejprve by se rád posunul s Olympií výš tabulkou. Největší sportovní přání má však Farkaš přesto jiné. Rád by alespoň jednou dosáhl takzvaného homerunu, tedy odpálil míček až za oplocení hřiště, aby mohl následně oběhnout všechny mety.

S Blanskem hraje Farkaš již druhou sezónu extraligu.

Letos si v základní části extraligy připsal celkem osmnáct odpalů do pole, kdy soupeři nedokázali balon zachytit. Svými výkony zaujal i veřejnost, která jej nominovala do červnového utkání extraligových hvězd.



„Baseballově jde pořád výš. Je to platný hráč extraligy a jeden z našich nejlepších. Věřím, že časem se určitě dostane do reprezentace,“ říká o něm trenér Krejčíř, jehož David Farkaš neosloví jinak než familiérně „Jára“. „Má rychlostní předpoklady a jeho hra v zadním poli je neskutečná,“ velebí ho se slovy, že záleží už jen na vůli, jíž prý jeho odchovanec má.

Sám Farkaš ovšem v tomto ohledu nabízí poněkud odlišný pohled. Do širšího reprezentačního kádru již třikrát nakoukl, na nominaci do užšího výběru to ale nikdy nestačilo. Tvrdí, že vždy zejména kvůli němu samotnému.

„Je to ve mně. Nikdy jsem asi nebyl takový, že bych se kousl a řekl si, že se tam opravdu dostanu,“ přemýšlí. „Kdyby to ale vyšlo, byl bych šťastný.“