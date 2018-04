Napraví Plzeň a Slavia dojem ze posledních výkonů? Spartu čeká malé derby

PRAHA Sedm kol před koncem ligy mají fotbalisté Plzně desetibodový náskok. Je možné, aby o něj ve zbytku sezony přišli?

Plzeňští fotbalisté mají sice stále luxusní desetibodový náskok na čele ligové tabulky, po dvou ztrátách v řadě ale být klidní nemohou – minulý týden podlehli doma Mladé Boleslavi 1:2, ve středeční dohrávce remizovali s posledním Baníkem Ostrava. Nyní proto chtějí naplno bodovat proti Bohemians.

Tabulka fotbalové ligy 1. Plzeň 22 16 4 2 38:10 52 2. Slavia 22 12 6 4 38:14 42 3. Liberec 22 12 5 5 32:22 41 4. Olomouc 22 11 7 4 29:17 40 5. Jablonec 22 11 6 5 36:22 39 6. Sparta 22 9 9 4 30:19 36 7. Bohemians 22 8 7 7 21:18 31 8. Teplice 22 7 7 8 25:26 28 9. Karviná 22 6 6 10 25:29 24 10. Mladá Boleslav 22 7 3 12 25:36 24 11. Zlín 22 6 6 10 22:36 24 12. Dukla 22 6 5 11 24:40 23 13. Jihlava 22 7 1 14 24:41 22 14. Slovácko 22 4 8 10 18:28 20 15. Brno 22 5 5 12 14:30 20 16. Ostrava 22 3 7 12 26:39 16

Pražané pravidelně střídají venkovní porážku a domácí vítězství. Budou v „tradici“, která trvá už sedm kol, pokračovat i v neděli?

„Plzeň na jaře jednoznačně zůstává za očekáváním, šest bodů z šesti kol je málo. S takovou bilancí by nebyl spokojen žádný tým. Nejsou ve formě a mají špatné období. My naopak všechny tři domácí zápasy na jaře vyhráli a samozřejmě si přejeme, aby naše domácí série pokračovala. Pokud se nám podaří předvést takový výkon jako v předešlých domácích zápasech, bude to mít Plzeň s námi těžké,“ věří v překvapení Martin Hašek, trenér Bohemians.

Plzeň zažívá nejhorší sérii od roku 2010, z posledních šesti utkání vyhrála jedinkrát. Venku je ale se 27 body suverénně nejlepším týmem soutěže a s Bohemians už pětkrát v řadě neprohrála.

„Bohemka hraje velmi disciplinovaně, a i na základě toho se dnes pohybuje v první polovině tabulky, což tak často nebývalo. Víme, že hlavně v domácím prostředí jsou velice silní. My venku také moc gólů nedostáváme, takže uvidíme, jak se ten zápas bude vyvíjet,“ prohlásil plzeňský kouč Pavel Vrba.

„Na každý tým přijde v sezoně období, kdy se mu tolik nedaří. O to víc to musíme strhnout bojovností a buldočí vůlí za výhrou. Je jen na nás, jaké si to uděláme. Jestli těžké až do posledních kol, nebo zabereme a uděláme si lepší zbytek sezony,“ řekl pro klubový web plzeňský záložník Jan Kovařík. „Kdyby nám však před sezonou někdo řekl, že osm kol před koncem budeme mít náskok deset bodů, brali bychom to všemi deseti. Je jen na nás, jestli si to uděláme těžké až do konce,“ připomněl Kovařík.

Slavia bojuje s nemocemi

Už v sobotu se bude o body prát Slavia, největší plzeňský rival z čela tabulky soutěže. S Brnem, které už čtyřikrát v řadě nezvítězilo, na jaře dalo jenom dva góly, na třetí navíc čeká už 310 minut. Když ale Zbrojovka boduje, bývá to zpravidla doma, kde získala 16 bodů z celkových 20.

Program 23. kola 07.04. 13:00 Brno - Slavia 07.04. 15:00 Sparta - Dukla 07.04. 17:00 Mladá Boleslav - Jablonec 07.04. 17:00 Olomouc - Jihlava 07.04. 17:00 Zlín - Ostrava 07.04. 18:00 Liberec - Teplice 08.04. 16:00 Karviná - Slovácko 08.04. 18:00 Bohemians - Plzeň

„Čeká nás jeden z nejsilnějších soupeřů v lize, který udělá maximum, aby napravil domácí prohru se Zlínem. Dá se očekávat otevřenější hra. Bude na nás, zda dokážeme být aktivní a využijeme volné prostory k útočení,“ uvedl brněnský trenér Roman Pivarník.

Slavia neprožívá slastné období, po remíze v derby selhala v Edenu se Zlínem (1:2) a místo toho, aby zkusila zdramatizovat boj o titul, se strachuje o druhou příčku – na tu si brousí zuby Liberec, Olomouc i Jablonec. „Chceme získat tři body a získat zpět pohodu, kterou jsme předtím měli. Musíme se zaměřit na to, že jsme v posledních zápasech dostali gól do 15. minuty. Potřebujeme větší koncentraci hlavně při standardních situacích, abychom soupeře neposlali na koně. Bohužel pořád bojujeme s nemocemi, někteří hráči včetně mě a realizačního týmu jsou na antibiotikách. To nás hodně sráží,“ prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slávistických ztrát využily další týmy v boji o druhé místo. Liberec pět kol neprohrál a na červenobílé ztrácí z třetího místa před soubojem s Teplicemi jen bod. „Půjdeme jedině za vítězstvím, abychom se udrželi v tabulce nahoře,“ plánuje asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

Hapal o první vítězství

To Spartu zatím neprobudil ani nový trenér Pavel Hapal.

Pražané po pěti remízách za sebou klesli na šesté místo a proti Dukle už potřebují nutně zvítězit, aby se jim ještě víc nevzdálily pohárové příčky. Letenští ve čtyřech z posledních pěti kol přišli o vedení.

„Každý soupeř je nevyzpytatelný, navíc je to malé derby, ale pro nás neexistuje nic než vítězství. Uděláme vše pro to, abychom od první minuty šli za výhrou. Věřím, že tenhle zápas pro nás může být zlomový. Že konečně odehrajeme koncentrovaně celých 90 minut a s dobrým koncem,“ řekl Hapal.

Dukla je pro to ideálním soupeře – na jaře získala pouhé čtyři body a namočila se do bitvy o záchranu.