Naomi Ósaková, tenisová kometa z Ósaky. ‚Japonci nečekají, že budu tmavá‘

MIAMI/PRAHA Dvacetiletá japonská tenistka Naomi Ósaková minulý týden senzačně ovládla turnaj v Indian Wells. Z komety se jí ale dolů zatím nechce, a tak ve středu v Miami vyřadila legendární Serenu Williamsovou.

Když zavítáte na twitterový účet dvacetileté Naomi Ósakové, zjistíte, že své největší sportovní úspěchy paradoxně hodnotí nejkratším způsobem: omg (anglická zkratka „ó, můj bože“), wow, případně emotikonem srdíčka.

Minulý týden během turnaje v Indian Wells takových příspěvků na její účet přibylo hodně, japonská tenistka totiž během cesty pavoukem „sundala“ několik elitních tenistek a turnaj, jemuž se pro vysokou úroveň startovního pole přezdívá pátý grandslam, vyhrála.



Na raketě Ósakové skončily třeba bývalá světová jednička Maria Šarapovová, vítězka Turnaje mistryň z roku 2015 Agnieszka Radwaňská, česká hvězda Karolína Plíšková či první hráčka světa Simona Halepová. Rumunce dvacetiletá Ósaková dokonce v semifinále nadělila kanára!

Snové dny ale pro Japonku podnikem v kalifornské poušti neskončily. Hned na úvod následného elitního turnaje v Miami si totiž připsala další výtečný úspěch – v 1. kole vyřadila 23násobnou grandslamovou šampionku Serenu Williamsovou. Bývalou světovou jedničku porazila o šestnáct let mladší Japonka hladce 6:3 a 6:2, její předzápasové cíle byly přitom mnohem skromnější.

„Chtěla jsem jen, aby po zápase věděla, kdo jsem,“ řekla Ósaková a dodala, že počítala se dvěma kanáry na svůj účet.

Otec vybral Japonsko

Přitom kdo ví, jak by se kariéra mladé tenistky rozjížděla, kdyby ji otec prozíravě nenechal závodit za Japonsko. Měl na výběr, matka je Japonka a on sám má haitsko-americké občanství. Správně ale odhadl, že získat špičkovou podporu by bylo mezi hvězdnými Američankami obtížnější (nyní ji sponzorují mj. japonské firmy Yonex, WOWOW či Nissin). Přesto se rodina přestěhovala na Floridu, když byly Naomi tři roky. Možností tenisového rozvoje je v tamějších akademiích nespočet.

Vztah Ósakové, která se nemohla narodit jinde než v Ósace, k její vlasti je specifický. Japonsky lépe rozumí, než mluví, a proto když ji při letošním Australian Open navštívila skupina japonských fanoušků, zavládlo ve skupince ticho. „Lidé v Japonsku ze mě bývají zmatení. S mým jménem neočekávají, že budu mít tmavou pleť,“ svěřila se.

Po představeních z posledních týdnů si už ale aktuálně 22. hráčku žebříčku doma zapamatují všichni. „Měla jsem respekt a byla nervózní. Vždyť právě Serena byla v dětství mým idolem a kvůli ní jsem začala hrát tenis,“ řekla Japonka po zápase s Williamsovou. Po mateřské pauze se vracející bývalá světová jednička skousávala zklamání z teprve páté prohry v úvodním kole v kariéře těžko a mezi reportéry nepřišla. „U sítě mi řekla ‚dobrá práce‘. To mě vážně potěšilo,“ řekla rozzářená Ósaková.

Práce ještě ale v Miami hotová není, nyní ji čeká čtvrtá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny. Co myslíte, bude z toho další omg, wow, či srdíčko?