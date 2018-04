Nadějná tenistka se opřela do Čechů. ‚Umíte se jen vysmívat, zesměšnit a potupit‘

Mili fanousci,



moc vam vsem dekuju za podporu a gratulace. Velice si toho vazim a moc jste me potesili. Sice se nam finale vcera na Miami Open nevydarilo, ale ja osobne jsem za tento uspech rada. Po dvou tezkych tydnech na WTA v Key Biscayne, je finalova ucast cenna karierni zkusenost.

Moc dekuji vsem lidem, co se podileji na mem chodu - rodine, pratelum, trenerum - tymu, sponzorum, ale stejne nejvice je fanousku, tem patri nejvetsi dik.

Samozrejme me mrzi, ze jsme nevyhraly..., ale od patku bojuju s nejakym virem. Celou sobotu jsem prolezela v posteli s praskama, teplotama, cajem a pocenim a hlavne s pranim, abych se citila v nedeli lip a mohla vubec k finale nastoupit.

Misto toho, abych si zapas uzila, skoncila jsem v bolestech, slzach a krecich. Hlava chtela bojovat, ale telo me uz do vetsi zateze nepustilo. Moc se fanouskum i Katce omlouvam. A taky gratuluji Coco a Ashleigh, zaslouzene ziskaly titul.

S Siniakova Katerina se v nasledujicich tydnech objevime v Charlestonu, Madridu, Rime a Parizi.

