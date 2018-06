Naděje žije dál. Basketbalisté se výhrou nad Finskem přiblížili postupu na MS

Pardubice Čeští basketbalisté si zahrají druhou fázi kvalifikace o mistrovství světa v příštím roce. Jistotu postupu jim dala dnešní pardubická výhra 77:73 nad Finskem, kterou zařídil především autor 30 bodů Vojtěch Hruban. Šlo už o čtvrté vítězství z pěti zápasů a svěřenci trenéra Ronena Ginzburga tak mají jistotu, že vyhrají skupinu F.

V pondělním závěrečném utkání skupiny přivítají čeští reprezentanti opět v Pardubicích Bulharsko, které dnes zvítězilo nad Islandem 88:86 a udrželo se v boji o tři postupová místa.

Češi však také budou mít o co hrát, jelikož i tento výsledek se bude přenášet do další fáze, v níž se postupující ze skupiny F spojí se skupinou E. Z té by měli postoupit reprezentanti Francie, Ruska a Bosny a Hercegoviny.

Zatímco Česku chyběly obě největší opory Tomáš Satoranský a Jan Veselý, Finsko přivezlo svou hvězdu z NBA Lauriho Markkanena. Nakonec však chyběl střelec z Barcelony Petteri Koponen, který onemocněl.

Od začátku se hrálo v Pardubicích vyrovnané utkání. Česká obrana nedala vydechnout Markkanenovi, který už v první čtvrtině kolem sebe vrhal naštvané pohledy.

Skupina F: ČR - Finsko 77:73 (18:17, 37:36, 61:55) (kvalifikace basketbalistů o mistrovství světa 2019) Nejvíce bodů: Hruban 30, Vyoral 12, Schilb 8, Bohačík 7 - Nuutinen 24, Markkanen 13, Wilson 8. Fauly: 18:22. Trestné hody: 22/15 - 7/5. Trojky: 6:10. Doskoky: 39:33. Diváci: 3216. Bulharsko - Island 88:86 (45:43)

Nejvíce bodů: Vezenkov 19, Avramov a Marinov po 13 - Baeringsson 16, Hermannsson a Palsson po 14.

A to zásluhou dobré práce Martina Kříže a kapitána Pavla Pumprly. Rozstřílel se sice finský kapitán Matti Nuutinen, jenže na české straně zářil Hruban, který dal do poločasu 14 bodů.

Češi předváděli zkušený výkon bez výraznějších chyb, do poločasu ztratili jen tři míče. Také poměrně dobře doskakovali a nedovolili soupeři dostat se do většího než čtyřbodového vedení.

V dobrém výkonu pokračovali i ve druhé půli, do které trenér Ginzburg nasadil poměrně malou sestavu. Ta dlouho odolávala finské snaze o střelbu z dálky a na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny přišel rozhodující nápor, který vynesl českému týmu sedm minut před koncem dvanáctibodové vedení.

Finsko se sice ještě dvěma trojkami Mikka Koivista udrželo ve hře a dvě minuty před koncem snížilo na rozdíl jediného koše, ale Češi už výhru nepustili. Hruban potvrdil svůj nejlepší výkon za národní tým dvěma koši v poslední minutě, důležitý blok přidal Pumprla.