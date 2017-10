Naděje pro smolaře Stromského. V neděli pojede na Velké na obhájci titulu

pardubice Zažil už toho na dostihovém závodišti v Pardubicích tolik, že by to vydalo na celovečerní film. Dvakrát jel Marek Stromský v sedle koně, který největší český dostih nepřežil - v roce 2007 to byl Cieszymir, o dva roky později Shirley. Dvakrát také projel cílem Velké pardubické na prvním místě a v obou případech mu byl triumf odebrán.

Poprvé za neprojetí točného bodu (2008), podruhé za stopové množství zakázaných látek v krvi koně (2015).

Přišel i o předpokládaný triumf v roce 2010, když se tlačil na první místo podél bariéry, ale Josef Váňa s Tiumenem mu cestu zablokoval.



Za ty roky se stal smolařem padoku. Mužem, který ve svém osudu nemá napsáno, že vyhraje Velkou pardubickou.

On se ale nevzdává. V neděli bude mít další šanci. A možná tu úplně největší. Vždyť bude mít pod sebou loňského šampiona - Charme Looka.



„Spolu bychom tu smůlu rádi protrhli. Ale nikde není řečeno, že když vyhrál loni, tak vyhraje i letos,“ připouští 43letý žokej.

Už končil kariéru

Když musel před dvěma lety vracet vítěznou trofej z Pardubic, svěřoval se v rodných Štěpánkovicích: „Jsem největší smolař Velké pardubické.“

Dokonce ukončil kariéru. O dostizích nechtěl slyšet. Bál se, že ať sedne na jakéhokoliv koně, znovu mu vítězství vezmou.

Rodina i přátelé ho ale podporovali. Nechtěli, aby končil se sklopenou hlavou, a tak už loni Stromský znovu stál na startu s Nikasem.

Letos si spolupráci měli zopakovat, ještě v úvodní kvalifikaci na Velkou pardubickou spolu dojeli šestí, a tím si zajistili účast v podzimní steeplechase.



Na další spolupráci se ale Stromský s majitelem Petrem Kupkou nedomluvili. Jejich cesty se rozešly.

Pak to chvíli vypadalo, že Stromský druhou říjnovou neděli pojede na hnědákovi Universe of Gracie. Ale ani k tomu nedošlo. Stromskému totiž nečekaně zavolala trenérka Martina Růžičková.

Nabídka, která se neodmítá

Přišla s nabídkou, kterou Stromský odmítnout nemohl. Nabídla mu, aby jel na Charme Lookovi. Loni na desetiletém valachovi vyhrál Jan Faltejsek, který si pro letošek domluvil osmiletého Virtuse d’Estruvala, druhého největšího favorita po...

... ano, po Charme Lookovi.

Trenérce Růžičkové se opět zranila Barbora Málková, jež se o Charme Looka celý rok stará a která by za normálních okolností v neděli v jeho sedle startovala.

„Dvě noci jsem kvůli tomu nespala,“ popisovala Růžičková. Dlouho přemýšlela, komu svého hnědáka svěří.

Až ji napadl právě Stromský. „Nikdo víc na světě si nezaslouží vyhrát Velkou než Marek. Jestli je nějaká spravedlnost, tak to vyjde,“ vysvětlovala Růžičková. Stromský neváhal ani vteřinu. „Taková šance se neodmítá, je to skvělý kůň,“ říká.

Jan Faltejsek si užívá vítězné pocity.

Na Charme Lookovi už kdysi jezdil v Rudné pod Pradědem u Milana Theimera. Přesto si jej ještě před nedělním dostihem zajel do Benešova za Růžičkovou vyzkoušet.



„Byl jsem rád, že jsem si na něj zase po letech sedl. Čekal jsem, že bude trochu větší bombarďák,“ zasmál se Stromský. „Ale Martina mě ujišťovala, že v tréninku je trochu lenoch, zato v závodě to pak je jiný kůň. Snad bude mít pravdu.“

Mají na sebe i jednu neveselou vzpomínku. Když v roce 2011 jeli v Pardubicích Charme Look s Faltejskem rámcový dostih, na jedné z překážek uklouzli. Žokej si zlomil pánev a kůň si překousl jazyk.

„A já jsem jel bohužel za ním na albertovském koni Juvem. Když Charme Look vstával, kopl Juveho do břicha a zlomil mu žebro, které mu následně propíchlo plíci a on vykrvácel,“ vzpomíná Stromský.

Zlomenou pánev Charme Look Faltejskovi loni vrátil. „Tak snad to teď vrátí i mně,“ doufá Stromský.