Nabuzená Sparta může vedoucí Plzeň ještě víc znervóznit a dát šanci Slavii

Praha V posledních letech to byly nejsledovanější a nejdiskutovanější bitvy. Zápasy, které často rozhodovaly o titulu. Zítřejší vzájemný duel Plzně a Sparty jím však s velkou pravděpodobností nebude. I když...

Přestože jsou Pražané až šestí a na vedoucí Západočechy ztrácejí propastných 13 bodů, mohou být dalším z týmů, který trápící se Viktorii na jaře zviklá v cestě za „jistým“ titulem.



Zvlášt když druhá Slavia včera i přes nepřesvědčivý úvod a závěr porazila Karvinou 3:2 a snížila plzeňský náskok v čele tabulky na čtyři body. Ten byl přitom na začátku jara čtrnáctibodový!

„V Plzni asi nepanuje dobrá nálada, určitě je tam nějaká nervozita,“ odhaduje kouč Sparty Pavel Hapal. „Ale pořád mají titul ve svých rukou a zápas se Spartou pro ně může být odrazový můstek do závěru sezony. Bude to specifický zápas. Přijíždí Sparta a to pro ně bude velká motivace.“

Osmačtyřicetiletý kouč si před týdnem proti Dukle po trojici remíz konečně užil první vítězství letenského angažmá, i proto věří, že je mužstvo dobře připraveno. „Jsme povzbuzení posledním výsledkem a já se na to moc těším. Bude to dobré utkání. Plzeň je těžký soupeř, lídr tabulky, bude favoritem, ale jejich poslední výsledky naznačily, že dokážou prohrát,“ prohlásil Hapal.

Plzeň musí zabrat

Jeho protějšek Pavel Vrba, který shodou okolností stejně jako Hapal v minulosti trénoval slovenskou Žilinu, ví, že je nejvyšší čas zabrat. Porážka 2:5 na hřišti Bohemians byla velkou výstrahou. „Souhlasím s tím, že zápasy na začátku jara nám moc nevyšly. Přesto věřím, že jsme mužstvo, které to dokáže zvládnout. Věřím, že nedělní zápas bude takovým odrazem k tomu, abychom se zklidnili a abychom závěr soutěže zvládli.“

Plzeň na jaře vyhrála zatím pouze jednou, působí mátožně, jako by ji o nic nešlo, klubové vedení je už hodně nespokojené. „Nemůžeme hrát zápasy tak jako přípravná utkání, ale musíme hrát zodpovědněji, důsledněji. V defenzivě si musíme dát mnohem větší pozor než v zápasech, které jsme hráli doma nebo třeba teď na Bohemce,“ nabádá bývalý reprezentační trenér.

Problémy s přístupem přiznávají i sami hráči. „Nejvíce mi teď chybí odhodlání jít za vítězstvím. Musíme začít od základů a pak přijdou i ty góly a výsledky,“ říká kapitán Michal Hubník.

„S klukama jsme si v týdnu k průběhu jara něco řekli. Chyby jsme si vyříkali,“ přidává záložník Jan Kopic. „Samozřejmě to není dobré, ale Sparta je ideální soupeř pro to dokázat sobě i fanouškům, že jsme pořád dobrý tým.“

Na podzim na Letné vyhrála Plzeň 1:0 a také v minulých vzájemných duelech doma vládla, Sparta Štruncovy sady naposledy vybrala v roce 2011. Kdo uspěje tentokrát?