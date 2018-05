Na start formule 1 se vrací sličné dívky. ‚Je to nejkrásnější věc na světě,‘ říká Hamilton

MONACO Formule 1 bude při víkendové Velké ceně Monaka vypadat jako dříve. Na startu nebudou chybět sličné modelky, které vedení seriálu v lednu zakázalo. Takzvané „Grid Girls“ podle šéfu formule 1 neodpovídají ve světle aktuální celospolečenské debaty o sexismu hodnotám současného světa.

Šéfové Grand Prix v Monaku a Moskvě ale zákaz o víkendu v Monaku obejdou, po trati se před závodem procházet modelky. Švýcarská hodinářská společnost Tag Hauer využije krásné dívky na propagaci své firmy, nebudou tedy plnit tradiční funkci „Grid Girls“ a v Monaku nedojde k porušení pravidel pořadateli.

Na startu Grand Prix dívky pózovaly s tabulkami se jmény a čísly pilotů, po závodě pak vytvořily špalír třem nejrychlejším. Organizátoři některých Velkých cen už v minulosti experimentovali s náhradou Grid Girls za Grid Boys či za děti.

Rozhodnutí pochválil i nejlepší jezdec současnosti Lewis Hamilton. „Ženy jsou nejkrásnější věc na světě,“ usmívá se třiatřicetiletý jezdec. „Monaco je velmi elegantní Velká cena a s ženami na trati před závodem bude ještě elegantnější,“ dodal.

S Hamiltonem souhlasí i jezdec Ferrari Sebastian Vettel. „Mám holky rád. Jsou nádherné. Dělá se kolem toho zbytečný povyk,“ řekl Němec. „Dívky pracují jako Grid Girls protože chtějí. Jsem si jist, že je do toho nikdo nenutí a že když se jich lidé o víkendu zeptají, jestli tady jsou rády, odpoví ano,“ věří Vettel.

Rozhodnutí zakázat dívky na trati je hodně kontroverzní a na toto téma se od ledna bouřlivě diskutuje. Příznivci chtějí chránit ženy, aby se s nimi nezacházelo, jako s věcmi a požadují, aby byly dívky staženy i z dalších podobných akcí.

Kritici oponují tím, že se sportu odebírá jedna z nejhezčích částí a kritizuje se politická korektnost bežného zaměstnání, které ženy vykonávají dobrovolně.

„Rozhodně nechci, aby někdo ženy do takové práce někdo nutil. Jestli to dělat chtějí, měly by mít to právo,“ uzavřel Hamilton.