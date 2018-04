Na souboj sester Plíškových nedojde. Jednička Karolína se z Prague Open odhlásila

PRAHA Karolína Plíšková se odhlásila z turnaje WTA v Praze. Světová šestka měla plnit roli nejvýše nasazené hráčky J&T Banka Prague Open s dotací 250 tisíc dolarů a v prvním kole hrát ostře sledovaný duel s dvojčetem Kristýnou. Vítězka turnaje ze Stuttgartu ale má potíže s třísly.

„Jsem strašně zklamaná a smutná, že nemůžu hrát, ale program je dost náročný. Mám trošku problém s třísly, levé je lepší a pravé horší. Zápasila jsem s tím i v týdnu, mám tady těžký los, a to mi nedovolilo nastoupit,“ řekla novinářům Plíšková.



„Je to úděl skvělých hráček, které turnaje vyhrávají. Program mají tak nabitý, že se to děje naprosto běžně. Není to nic výjimečného, co bychom Káje zazlívali, turnaj tím není znehodnocen,“ řekla ředitelka turnaje Petra Černošková.

Účast v turnaji zvažovala Plíšková do poslední chvíle. Rozhodla se po konzultaci s týmem v pondělí dopoledne.

„Chtěla jsem nastoupit, protože jsem tady vyhrála, v klubu trénuju a přijde fandit spousta diváků i moje rodina. Hodně lidí bude zklamaných, ale přijde mi nefér, abych jenom nastoupila,“ řekla šestadvacetiletá tenistka.

Česká jednička spolu s Fed Cupem a cestou za nedělním titulem ve Stuttgartu odehrála sedm zápasů v devíti dnech.

„Asi je to dohromady únava a klouzavá antuka ve Stuttgartu. Zápasů jsem odehrála dost, čtyři dny jsem hrála po sobě a nakupilo se to. Čas na zregenerování není. Dám se dohromady na Madrid,“ uvedla.

Plíšková odolala „lákadlu“, aby nastoupila a umožnila tak sestře projít do dalšího kola.

„To ne, to se nedělá. To nebyla varianta,“ řekla Karolína Plíšková. Fanoušci budou mít možnost získat v úterý od 13:30 při autogramiádě její podpis.

Loňská finalistka Kristýna Plíšková bude po úpravě rozlosování hrát s Aljaksandrou Sasnovičovou z Běloruska, s kterou letos prohrála v Miami.



„Přijdu ségru podpořit,“ slíbila Karolína a bylo jí jasné, že dříve nebo později na sesterský souboj dojde.

„Už jsme se s tím smířily. A až se to poprvé stane, tak to pak bude lepší.“

Před Karolínou Plíškovou, která loni v Praze vypadla v 1. kole, přišel turnaj o dvě další české hráčky.

Předloňská vítězka ve Stromovce Lucie Šafářová má problémy s imunitou a osmnáctiletá Markéta Vondroušová si ve Stuttgartu poranila nohu.

Hlavní hvězdou turnaje tak bude Petra Kvitová. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu by měla odehrát utkání 1. kola v úterý.