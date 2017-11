Na rekordy nehraji, větší zápasový rytmus není problém, usmíval se i po remíze Vrba

TEPLICE Vítězné rejdění fotbalové Plzně se v lize zastavilo na šestnácti zápasech, svůj vlastní rekord z mistrovského ročníku 2015/16 nepřekonala. Ovšem trenér Pavel Vrba si po nedělní bezbrankové remíze v Teplicích nezoufal. „Pokud mě znáte, víte, že na rekordy nehraju,“ řekl kouč suverénního podzimního půlmistra.

Liga má za sebou polovinu, dominujete. Jak podzim hodnotíte?

Z našeho pohledu to bylo fantastických patnáct kol. Uhrát třiačtyřicet bodů, to se až tak často nestává. Možná to je rekord, nevím, ale je mi to celkem jedno. Jde o výborný vstup do soutěže. Vážíme si bodů i skóre, náš herní projev v české soutěži i v Evropské lize měl svoji tvář. Jsem s podzimní částí soutěže spokojený.

Čekal jste, že to až tak zapadne, když jste v létě přišel?

Když jsem se vracel do Plzně, díval jsem se na kádr vzhledem ke způsobu hry, který my trenéři v Plzni chceme razit. Věřili jsme tomu, že mužstvo je schopno hrát divácky zajímavý fotbal. Potvrdilo se to.

Poprvé jste nedali gól až teď v Teplicích. Co k tomu chybělo?

Měli jsme dvě šance, které byly gólové, bohužel jsme je neproměnili. Měli jsme několik situací, kdy jsme se prosazovali, bohužel ve finální fázi jsme neměli tolik klidu a možná ani tolik štěstí jako v minulých zápasech. Soupeř bojoval, vracel se, bylo to pro nás těžké.

Oproti čtvrtečnímu poháru jste udělal jedinou změnu v poli. Proč?

Je pravděpodobné, že kdybych měl hráče zdravé, udělal bych změn víc. Chyběli Zeman, Krmenčík a Pilař, toho trápí zadní stehenní sval. Je hodně pravděpodobné, že někteří budou proti Jablonci k dispozici.

Brzy střídal obránce Řezník. Víte předběžně, co mu je?

Vy se mě vždycky ptáte, když ještě nemám rentgen. Zatím to vypadá, že by to nemuselo být nic vážného. Ale víte jak to bývá, během noci se může leccos změnit.

Projevila se únava ze čtvrteční Evropské ligy?

Pokud se podíváte na moje bývalé tiskovky, vždycky jsem tvrdil, že hrát čtvrtek – neděle není vůbec jednoduché. Proto asi Slavia se Zlínem hrají v pondělí, jeden den by nám pomohl. Soupeř hrál dobře, bojoval, běžecky na tom byl slušně, nedal nám moc prostoru. Zaslouženě si vybojoval bod.

Žádali jste o přesunutí utkání?

Ne. Ideální stav je, když je zápas - tři dny - zápas. Ale nestěžuju si.