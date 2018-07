Na Moskvu! Obavy opadly a angličtí fanoušci táhnout do Ruska, zatím zlobí jen doma

LONDÝN/MOSKVA Kdo si zahraje o zlato? Druhé semifinálové utkání mistrovství světa ve fotbale mezi Chorvatskem a Anglií je na programu dnes ve 20:00 hodin a my vám ho nabídneme v podrobné on-line reportáži.

Dosud měli angličtí fotbalisté v hledišti během světového šampionátu v Rusku mezi třemi až pěti tisíci příznivců. Ne snad, že by svým oblíbencům nevěřili... Ale mnoho z nich se obávalo už dopředu výletu do Ruska s ohledem na násilné řádění fanoušků obou zemí na předloňském Euru ve Francii.

Obavy, a to především úřadů, sice tak úplně neopadly, jenže semifinále fotbalového šampionátu ani Angličané nehrají každý rok.

Ba co víc, kolébka tohoto sportu na něj čeká už 28 let.

V Rusku je před dnešním semifinále proti Chorvatsku (od 20:00 hofin) parta kouče Garetha Southgata v obrovské pohodě.

Tu si záložník Erik Dier dělá legraci z trenéra za to, že v autobuse po vítězných zápasech pouští staré odrhovačky z 80. let minulého století, tedy z doby, kdy někteří hráči ještě nebyli ani na světě.



Tu se fotbalisté baví na posledním předzápasovém tréninku házením gumových kuřat místo klasického zahřívacího baga.

Harry Maguire, střelec vítězné branky ve čtvrtfinále proti Švédsku, pak slíbil příznivci jménem Matt Benton poslat svůj podepsaný dres. Důvod? Benton se na Twitteru pochlubil vytetovaným obličejem svého hrdiny na hrudníku.

Kdysi odměřený a chladný Albion se pod Southgatem otevřel a ostrovní novináři nestíhají žasnout.

A stejně tak se nelze divit tomu, že někteří fanoušci jsou ochotni investovat obří částky do dnešní návštěvy ruské metropole.

Poté, co do druhého semifinále místo domácích Rusů postoupili Chorvaté, uvolnily se stovky lístků. A to jak na různých portálech, tak i na oficiálním webu Mezinárodní fotbalové asociace (FIFA).

Co na tom, že se cena vstupenek pohybuje mezi 350 až 11 000 liber. V prvním případě jde právě o portál FIFA, ve druhém o burzy s lístky.

Zde se přitom musí žadatelé obrnit velkou trpělivostí. Dle informací deníku The Guardian to mnohdy vypadá, že jsou některé lístky k dispozici, ve skutečnosti tomu tak ale není.

Drahé vstupné ale není jediným problémem. Tím dalším je – tradičně – cestování a ubytování. Třicetiletá právnička Harriet z Londýna vyčíslila tyto náklady pro sebe a dva bratry pro Guardian celkem na 1400 liber.



„Lístky jsme koupili za 280 liber, poslední let od Lufthansy za 750 liber,“ řekla deníku. Někteří ale takové štěstí neměli a balíček i s ubytováním je tak může vyjít až na tři tisíce liber.

Kdo z fanoušků „Tří Lvů“ by ale u toho chtěl dnes chybět?

Paradoxem situace kolem obav o bezpečí Angličanů v Rusku je pak ten, že daleko větší problémy způsobují zatím úspěchy Albionu policistům doma ve vlasti. Jen čtvrtfinálový triumf nad Švédskem provázelo na 387 incidentů po celé zemi, které vedly k 70 zatčením.

„Sobotní zápas byl skvělým dnem pro Anglii a je správné ho oslavit. Převážná část fanoušků to dělá bez toho, aby se dopustila kriminálního a asociálního chování. Je ale smutné a skličující, že je zde přes 300 incidentů povětšinou poháněné alkoholem od menšiny hloupých jediných,“ zaznělo z úst šéfa „fotbalové policie“ Marka Robertse.

Že jeho slova nejsou úplně od věci, potvrzuje jeden z případů, kdy muž vyskočil z patrového autobusu tak, že propadl střechou jiného busu, který se nacházel právě vedle něj.

„Pro toto nesmyslné chování není vůbec žádné omluvy. Chceme, aby si lidé užívali, ale rozumně,“ pokračoval Roberts, který přiznal, že policejní jednotky v ostrovním království jsou vytížené na maximum.

Mimo jiné také proto, že v pátek 13. července dorazí do Británie americký prezident Donald Trump. Ten bude na ostrovech až do neděle 15. července, kdy se hraje finále mistrovství světa (boj o bronz se uskuteční v sobotu).

„Snad si dnes a také o víkendu vezmou lidé u nás příklad z chování fanoušků v Rusku, kde naši zemi reprezentují až na pár drobných incidentů skvěle,“ dodal Roberts.

Ostatně tak, jako dosud i celý tým Albionu. Splní se mu přání?