Na boxerském trůnu usedl Joshua. V parádní bitvě přeboxoval na body Parkera

Brit Anthony Joshua je novým absolutním šampionem těžké váhy. V noci na neděli zdolal před 80 tisíci fanoušků na Národním stadionu v Cardiffu Josepha Parkera hladce 3-0 na body (119-109 a 2x 118-108) a ke svým titulům WBA a IBF (a IBO) přidal i pás WBO, který s sebou přinesl do ringu jeho soupeř.

Naposledy se boxoval sjednocující souboj v těžké váze v červenci roku 2012, kdy Ukrajinec Vladimir Kličko zdolal 3-0 na body Brita Davida Hayeho a ke svým pásům WBO a IBF přidal ten WBA.



Dva neporažení šampioni se v těžké váze utkali dosud pouze jednou – Američan Mike Tyson v srpnu roku 1987 porazil krajana Tonyho Tuckera a k titulům WBC a WBA přidal IBF. Tehdy šli oba taktéž na plný počet dvanácti kol, přestože bylo legendární „Zvíře“ velkým favoritem a čekalo se, že Tuckera knockoutuje.

Podobné to bylo nyní v Cardiffu na Principality Stadium.

Anthony Joshua dosud všech dvacet duelů vyhrál před limitem. Na kontě měl už pět mistrovských zápasů, ve kterých postupně posbíral pásy IBF a WBA. Proti němu stal nebezpečný, leč silně podceňovaný Joseph Parker, který vyhrál 24 ze 24 duelů. Osmnáct před limitem.



Dva mladí dravci se do sebe zaklesli před 80 tisíci diváků a bylo vidět, že chvíli ze sebe setřásali nervozitu. Hlavně Novozélanďan, kterého do ringu doprovodil slavný krajan Mark Hunt, hvězda UFC.

A byl to především duel předních rukou. Tvrdých, svižných, nepříjemných. „Pravá ruka vás vezme ke slávě, skvělý jab (přední ruka) vám může pomoct dobýt celý svět,“ pronesl po zápase Anthony Joshua, když hodnotil svoji strategii pro zápas.

Na druhé straně byla podobná. Jen s tím rozdílem, že další údery vedl Parker většinou na tělo svého vyššího soupeře. V dravých kolech číslo pět a šest, kdy oba rozpoutali vedle taktické, ovšem zároveň nesmírně napínavé bitvy, také slibovanou válku, přidal také nebezpečné údery ze své zadní ruky.

Minimálně jednou Joshuou otřásl. Ovšem totéž platilo opačně. Brit se navíc od osmého dějství pokoušel také o svůj oblíbený zvedák a Parker se mu několikrát vyhnul opravdu na poslední chvíli.

Jedenáctou tříminutovku pak zakončila tvrdá výměna, po které to vypadalo, že v ní oba pochytali něco, co jim úplně nechutnalo. Ovšem do té dvanáctém vstoupila opět aktivněji domácí hvězda, která nakonec mohla slavit triumfu 3-0 na body. Jasný, přesvědčivý. A zasloužený.

Důkazem budiž řeč čísel: zatímco Parker trefil 101 úderů ze 492, Joshua 139 ze 383. „Prohrál jsem s lepším šampionem. Zasloužil si to. Bojoval jsem, nechal jsem tam všechno. Pokud bych něco změnil, tak bych pracoval v kempu ještě více. Vrátím se, jsem mladý,“ řekl pevným hlasem poražený Novozélanďan po svém nejlepším výkonu v mistrovském zápase.

Z ringu mohl odejít hrdě po boku svých rodičů a o sedm milionů liber bohatší. Jak sám zmínil, stále má vše před sebou. Vždyť mu je teprve 26 let, jeho přemožiteli o dva roky více. „Že to bylo na dvanáct kol? Důležitý je výsledek. Je to skvělý boxer, nešlo čekat snadnou práci. Je mi 28 let, mám tady tři pásy prestižních federací, 21 zápasů na kontě, šest z nich mistrovských…,“ vzkázal šťastný vítěz všem těm, kteří o jeho kvalitách pochybují.

„Wildere, pojďme na to, baby,“ parodoval následně tradiční pozápasové výstupy šampiona poslední federace, která se mu neklaní. Pás WBC říká pane Američanu Deontayi Wilderovi (40-0, 39 KO). Ten reagoval promptně, skrze twitter opáčil: „Uděláme tento zápas, chlape. Přestaň všem lhát a postav se mi. Je to jednoduché, snadný zápas. Ukažme, kdo je nejlepší.“

Oba kohouti si ale nejspíše budou muset počkat, Joshua bude mít nyní nejspíše povinnosti šampiona. Stejně jako jeho předchůdci bude muset odrážet ataky svých povinných vyzývatelů. I když to má trochu zjednodušené v tom, že po dnešní noci patří tato pozice ve federacích WBA i WBO stejnému muži – Rusovi Alexandru Povětkinovi (34-1, 24 KO).

Wilderovi přesto ještě vzkázal, že do USA jej jen tak nedostane. „Spoustu let jsme my Britové létali do USA pro tyto zápasy. Je čas, aby se to otočilo,“ řekl současný král těžké váhy. Zda na jeho slova dojde, to ukáže až čas. Nyní se může jít radovat.

Mise pro poslední březnovou noc je splněna…