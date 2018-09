Myslela jsem, že bučení patří mně, přiznala Ósakaová. Chce být vzorem pro děti

PRAHA Vítězka tenisového US Open Naomi Ósakaová čtyři dny po svém triumfu přiznala, že si myslela, že bučení při předávání trofeje patří jí. Na tiskové konferenci v Jokohamě také řekla, že spor Sereny Williamsové se sudím její pocity nezměnil, protože ona sama neví, jak se má po vítězství na svém prvním grandslamu cítit.

„Ne, necítím (kvůli kontroverzi) smutek, protože vlastně ani netuším, co bych měla cítit,“ uvedla ve čtvrtek Ósakaová na tiskové konferenci v Jokohamě.

„Bylo to mé první grandslamové finále a grandslamové vítězství, takže jsem šťastná a vím, že se mi podařila velká věc,“ dodala dvacetiletá Japonka.



Rodačka z Ósaky žijící v USA si nyní ve své druhé domovině užívá zasloužené slávy. Dvacetiletá tenistka se představila i v populární talk show Ellen DeGeneres.

„Promiňte, ale je to divné, že jste skutečná osoba,“ řekl na úvod interview své hostitelce plaše působící Ósakaová a rozesmála diváky. „Běžně za sebe posílám hologram, ale dnes jsem tu chtěla být kvůli vám,“ odpověděla pohotově moderátorka talk show Ellen DeGeneres.

I zde pochopitelně došlo i na finále US Open a emoční výbuch Williamsové vůči sudímu Carlosi Ramosovi.

Serena Williamsová mluví s rozhodčím Brianem Earleyem během ženského finále US Open.

Ósakaová nejprve pobavila i samotnou Ellen, když popřela, že by si během zápasu všimla nějakých kontroverzí. „Dobře, řeknu vám, co se stalo. Serena dostala několik varování (od rozhodčího), rozrušilo vás to?“ zeptala se DeGeneres.

„Víte, jako malá se naučit odvracet zrak a dělat, jako že nic, když se někdo hodně naštve. To jsem udělala, ale zároveň mě hodně zajímalo, o co jde,“ řekla tenistka s tím, že opravdu netušila, proč Serena tak bouří. „Byl tam velký hluk od lidí,“ vysvětlila.

Obě ženy se zastavily i u předávání vítězné trofeje, to totiž doprovázelo silné divácké bučení. „Co vám tam špitla Serena?“ ptala se DeGeneres. „Co myslíte, že řekla?“ zeptala se Japonka. „Holka, jsi dobrá?“ reagovala vtipně moderátorka.

Ve skutečnosti Williamsová své přemožitelce pošeptala, že je na ni pyšná a že bučení patří právě Williamsové a Ramosovi. Ósakaová v show přiznala, že se domnívala, že bučení patří jí.

Na závěr interview Ellen DeGeneres Naomi Ósakaovou vyzpovídala i v netenisových tématech. Oblíbená barva? Černá. Oblíbený seriál? Kancl. Oblíbená zpěvačka? Beyoncé. A kdo se ti líbí z celebrit?

„Ten herec z Black Panthera, jméno nevím, ale hrál padoucha.“

„Michael B. Jordan? Mám jeho číslo, můžu mu napsat,“ řekla moderátorka, načež tak i přes odpor tenistky učinila. Slavný americký herec poslal brzy video odpověď, v níž Naomi Ósakaovou chválí za její pracovitost a vyzdvihuje to, že tenistka může být dobrým vzorem pro děti.

To se zamlouvá i samotné tenistce. „Rozhodně jsem přemýšlela o tom, jestli se malé děti dívaly a lákalo by je začít s tenisem. Vždycky jsem si říkala, že Kei Nišikori je skvělý mužský vzor a že by bylo fajn, kdyby tu byla i nějaká žena. Doufejme, že bych tím vzorem mohla být já,“ řekla ve čtvrtek Ósakaová.