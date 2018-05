Myslel jsem si, že je konec, říká český hrdina Nečas. Jeho stav se však zázračně zlepšil

Kodaň (Od našeho zpravodaje) Hokejový talent Martin Nečas se poprvé od ošklivého pádu v zápasu proti Slovensku objevil na ledě. Jeho stav se podle lékaře výrazně zlepšil, na hraní si však mladý útočník bude muset ještě chvíli počkat. Není divu, když po tréninku v dějišti světového šampionátu prohlásil: „Když mě odvezli do nemocnice, tak jsem myslel, že je to pro mě konec na mistrovství.“

Nečas se zranil v prodloužení úvodního duelu se Slováky, kdy se řítil ve velké rychlosti do šance.

Chtěl rozhodnout, jenže místo toho přišel nekoordinovaný pád a po něm zděšení. Vyšetření nakonec nepotvrdila žádné vážnější zranění, „jen“ bolestivé pohmožděniny ramene a kyčle.



„Nebylo to příjemné, po cestě do nemocnice mě začala bolet hlava a já se bál, jestli nemám otřes mozku. Ukázalo se ale, že je to od krku, kterým jsem si hnul,“ popisoval Nečas, který větší zkáze zabránil tím, že si stačil dát při pádu na mantinel ruku před hlavu.

„Celé si to pamatuju. Narazil jsem do mantinelu ramenem a hnul si s hlavou. Pak jsem ještě udělal blbý pohyb nohou, takže mě bolí kyčel.“

Nečas strávil většinu času na lůžku a odpočíval. V neděli se však byl podívat na zápas se Švédy.

Podle lékaře národního týmu jeho léčba probíhá i díky pečlivému rehabilitačnímu cvičení velice dobře a je možné, že se brzy objeví v zápase.

Kdy, to je zatím otázka. „Proti Švýcarsku hrát pravděpodobně ještě nebudu,“ řekl samotný hokejista po tréninku.



Ten absolvoval celý, strávil tedy na ledě hodinu. Bylo poznat, že si ještě dává trochu pozor, na druhou stranu projevil velkou touhu vrátit se do zápasů.

„Ještě to nebylo úplně ideální, ale jsem rád, že mě už nebolí hlava. Cítím už jen krk a trošku kyčel. Doufám, že se to bude co nejrychleji lepšit, abych byl fit.“



Kdyby nebyl sled zápasů na turnaji tak hektický, ještě by odpočíval, takhle však po poradě s trenéry musel na led, aby nezatuhl.

„Musím se udržovat rozhýbaný, jinak bych nebyl schopný nastoupit. Chci tu zůstat a hrát,“ zopakoval Nečas, kterého dopředu popohnal i dobrý pocit z utkání se Švédskem.

„Kluci hráli dobře. Jen v první třetině byl soupeř lepší, pak jsme vyrovnali hru, měli přesilovky a snížili. Škoda toho třetího gólu.“