Mužstvo bude hledat tvář, přiznává kouč Jandač před MS pochybnosti a nejistotu

PRAHA Hokejová reprezentace odlétá na mistrovství světa v Dánsku už ve čtvrtek a trenér Josef Jandač přiznal, že má pořád více otázek než odpovědí. Práci přidělávají některá zranění či nejistota ve složení útočných řad. „I Filip Hronek je riziko, ale jdu do toho,“ prozradil Jandač.

Zranění nepustí alespoň ze začátku Robina Hanzla, Jakub Krejčík zkusí vyjet na led a uvidí. „Hanzl na doporučení doktora Pavla Koláře nenastoupí dřív než po víkendu, trápí ho prokrvácený tricepsový sval, existuje riziko, že by praskl. U Krejčíka bude hodně záležet na subjektivním pocitu,“ vysvětluje trenér.



Otazník u Šimka „Radim Šimek je v řešení, nejdřív jej klub pustit nechtěl, pak jo, ale neprošel zdravotní prohlídkou, protože dostal úder na hlavu,“ prozrazuje Jandač. O mladého obránce San Jose by přitom opravdu stál.



I proto, co se týká obrany, vkládá velká očekávání do Radka Gudase, Jandač na něj bude spoléhat za všech situací. Příležitost dostane i dvojice obránců z AHL - Filip Hronek a Libor Šulák.

„Byli zdraví, tak jsme je povolali, věříme, že zkvalitní řady. Hronek v sobotu (Češi vstoupí do turnaje od 20.15 proti Slovensku) nastoupí, půjde na přesilovou hru. Upřímně? je to risk, ale jdu do toho,“ vysvětluje rázně Jandač a dodává: „Taky Šulák není žádný bažant, před rokem se s ním zatočil svět, udělal pokrok v kariéře.“

Zároveň 49letý kouč prozradil složení Plekancovy defenzivní lajny, zkušený centr nejspíš nastoupí s Michalem Řepíkem a Dominikem Kubalíkem. „Mužstvo bude alespoň ze začátku tvář hledat, ale vytvoříme kostru a ta se vyprofiluje, i když to bude těžké.“

Pláněk končí „Byl posledním bekem, v týmu se držel díky extrémní marodce, postupně se zlepšoval,“ řekl Jandač.



Do Dánska odcestují i dva obránci, kteří nakonec vůbec nenastoupit nemusí. „Kolikrát jsme to lepili... Pak nám hrál šestého beka Tomáš Rolinek. Někdo se do sestavy nedostane, alespoň však kluci uvidí, jak to tam chodí.“

Jandač si uvědomuje složitou situaci i poslední výsledky národního týmu na Švédských hrách. „Věděli jsme, že máme možnost Euro Hockey Tour vyhrát, ale potřebovali jsme, aby se hráči uzdravili. Roman Horák a Hanzl nastoupit nemohli, Radka Faksu jsme nechtěli ohrozit, abychom nepřišli o dalšího centra, protože Plekanec jistý ještě nebyl. Ti, co budou tahouni na mistrovství světa, tak nehráli, šetřili jsme je.“