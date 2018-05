Musíme se na naše šance dívat realisticky, tvrdí lídr reprezentace Plekanec

PRAHA Šest let čekají čeští hokejisté na medaili z mistrovství světa, delší pauzu v historii samostatného státu nepamatují. Zatímco v minulých letech odjížděla reprezentace na šampionáty, aby ji konečně přerušila, letos si přehnané ambice neklade.

Do hokejového mistrovství světa v Dánsku, které startuje v pátek, Češi vstoupí v sobotu ve 20:15 zápasem se Slovenskem.

Turnaj odehraje mimořádně mladý tým. A je těžké odhadovat, co lze od něj očekávat. Dravost, drzost a energie se mohou snadno ztratit v chaosu a nervozitě. „Musíme se na naše šance dívat realisticky, jet s pokorou,“ nabádá zkušený lídr Tomáš Plekanec.

Možnosti týmu poodkryje hned úvodní utkání. Čeští hokejisté v něm mohou nabrat mnoho sebevědomí do dalších duelů, vždyť hned poté za dveřmi čeká nadupané Švédsko.

Velká role tradičně připadne právě Plekancovi, který se zúčastní už svého jedenáctého mistrovství světa. Trenér národního týmu Josef Jandač prozradil, že by mohl nastoupit v defenzivní lajně s Michalem Řepíkem a Dominikem Kubalíkem. Zároveň má za úkol postarat se o nezkušené mladíky.

Sám Plekanec však svou roli nepřeceňuje. „Pár let jsem to dělal už v Montrealu, ale sem nikoho učit nejedu. Je na mladých, aby přivedli dravost, a třeba se naopak já naučím něco od nich.“

Jandač netají problémy, s kterými se potýkal při tvoření sestavy. „Mužstvo bude alespoň ze začátku hledat tvář. A ta se vyprofiluje, i když to bude těžké.“



Plekancův vliv tak bude zásadní. A nic na tom nemění fakt, že kapitánské céčko připadlo Romanu Červenkovi.

„O tom jsme se ani nebavili, je jedno, kdo ho má. Navíc i Radek Faksa s Michalem Jordánem do vedení kabiny promluví,“ říká pětatřicetiletý útočník.

Jeho rady by měli mladší kolegové brát vážně, vždyť Plekanec byl na šampionátech kapitánem dohromady čtyřikrát. Vícekrát, tedy sedmkrát, měl tu čest pouze Robert Reichel. „Když se to dobře spojí, bude nás tu zkušených dost,“ dodává.

Před lety Plekanec veřejně prohlásil, že je rád, že už nikoho nemusí přesvědčovat o svých kvalitách. Nyní ho to čekalo znovu: v posledních dvou sezonách, kdy se snižovala jeho produktivita, experti zpochybňovali jeho kvality i to, zda český lídr na NHL vůbec má. Plekanec přitom nikdy nepatřil mezi vysoce bodující hráče nebo střelce, ačkoliv se ho z něho mnozí trenéři snažili udělat.

Spolu s loňským nevydařeným šampionátem dokonce přemýšlel, že v národním týmu skončí. Jenže přišla výměna z Montrealu do Toronta a Plekanec ve svém typickém herním roláku pookřál.

„Play off v Torontu se mi povedlo, určitě hrálo velkou roli, že tu jsem. Vůbec jsem nepočítal s tím, že by mě Jandač chtěl. Ale hokej mám rád, tak hraju,“ přiznává Plekanec a odmítá slova o srdeční záležitosti. „Já bych to tak nenazýval, zní to divně. Prostě mě hokej baví, a když je šance, tak jedu.“

Velké iluze o výsledcích si ovšem nedělá. „Nemáme možnosti jako Švédové nebo Kanada, to jsou hlavní favoriti. My budeme hrát tak, jak je v našich silách.“

A tak zodpovědnost ponesou i mladíci Filip Chytil, Martin Nečas, Filip Hronek nebo Martin Kaut.

Ti všichni budou Plekancovy rady potřebovat.