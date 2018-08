Můčouva! Česká senzace už nemusí v New Yorku čekat na autobus. ‚Je to nová Hingisová‘

New York (Od našeho zpravodaje) Tahle česká Popelka se rozhodla, že na nóbl večírku v New Yorku nebude jen tak stát v koutě. Karolína Muchová při své premiéře na tenisovém grandslamu porazila ve druhém kole US Open bývalou světovou jedničku.

Amerika je - jak známo - zemí kolosálních příležitostí. A tenistka Karolína Muchová jednu takovou šanci v New Yorku dokonale využila. Svou výpravu na US Open 2018 proměnila v triumfální misi, jež by jí mohla zásadně změnit kariéru.



Minulý týden se poprvé v životě prodrala grandslamovou kvalifikací.

Při premiéře v hlavní soutěži zkrotila Ukrajinku Jastremskou a v noci ze středy na čtvrtek pak ve spektakulárním představení pod ostře zářícími reflektory na nově otevřeném Armstrong Stadium senzačně vyřadila Španělku Muguruzaovou 3:6, 6:4, 6:4.

Karolína Muchová se raduje ze senzační výhry

Dvaadvacetiletá slečna, jejíž příjmení mnozí zdejší hlasatelé komolí na Můčouva či v lepším případě Můkova, způsobila v usínajícím areálu mocný poprask.



Mezi znalci i skalními fanoušky, kteří vydrželi na Flushing Meadows do jedné hodiny ranní nebo se dívali na televizi, se rojily pochvaly: Hraje tak pestře! Je zábava se na ni dívat. Trochu připomíná Hingisovou.

„Viděl jsem ji poprvé a udělala na mě parádní dojem,“ napsal na Twitter bývalý skvělý hráč i kouč a nyní známý komentátor Brad Gilbert.

Dívka z Olomouce mořila dvojnásobnou grandslamovou šampionku nápaditou směsí čopů, lobů, kraťasů a prudce vypálených míčů. Statistici jí napočítali 37 náběhů k síti.

Hvězdami WTA Tour se nenechává oslnit. „Dívám se spíš na chlapský tenis, třeba Federera provází respekt. Co se holek týká, k žádné nevzhlížím. Možná k Sereně,“ říká.

Obvykle ji nesvazuje tréma, na Armstrong Stadium se ovšem chvíli rozkoukávala a záhy ztrácela 0:5. Vždyť předtím nehrála ve větší aréně, než je na pražské Štvanici.

Pak to ovšem náležitě rozbalila a připomněla jiné české senzace na US Open.

Martina Hingisová s trofejí pro šampionku US Open ve čtyřhře.

2001 - osmnáctiletá Dája Bedáňová skolila tehdy rozjetou Moniku Selešovou 7:5, 4:6, 6:3.



2009 - o rok starší Petra Kvitová (číslo 72) vyřadila jedničku Dinaru Safinovou 6:4, 2:6, 7:6.

2015 - Petra Cetkovská (149. žena žebříčku) přemohla večer na Ashe Stadium dánskou princeznu Caroline Wozniackou 6:4, 5:7, 7:6.

2016 - Karolína Plíšková zdolala při báječném tažení do finále obě sestry Williamsovy.

Další překvapení obstarala takřka neznámá Muchová, 202. tenistka na světě, která o sobě tvrdí, že je někdy lenivá. V New Yorku každopádně velice přičinlivě sbírá cenné výsledky, body i dolary.

V „živém“ pořadí WTA se vyšvihla na 143. místo. Vydělala 156 tisíc dolarů hrubého (3,4 milionu korun), víc než v celé dosavadní kariéře.

„Prémie mi určitě pomůžou, někteří lidé mě dřív podporovali a já jim peníze musím vrátit,“ řekla. „A rozhodně bych ráda dál investovala do svého tenisu.“

Garbiňe Muguruzaová

Vítězka Pardubické juniorky 2014 zatím získala jen dva tituly na nižším okruhu ITF. V minulosti ji brzdily zdravotní trable.



V New Yorku uvítala, že ji pořadatelé po postupu z kvalifikace začali vozit na kurty autem a nemusí čekat na autobus.

Její fantastické zjevení přirozeně ani maličko nepotěšilo Muguruzaovou, kterou v minulých měsících zlobilo zápěstí. Na Flushing Meadows se dostavila bez velkých cílů.

„Jsem ráda ve stínu,“ lebedila si.

Muchová zařídila, že si v něm může hovět i nadále. „Hrála výborně, byla lepší, mé zbraně jí vůbec nevadily,“ konstatovala Španělka.

Češky ostatně nenáleží mezi oblíbené sokyně ztepilé Garbine. Vždyť s nimi od ledna 2016 prohrála 14 ze 16 utkání (s Kvitovou má skóre 0-4, s Plíškovou 1-5, se Strýcovou 1-4).

Muchová se po divoké noční směně bála, že jen tak neusne. Asi nikdy na ni nezapomene. Jenže od čtvrtka už zase hledí hlavně dopředu.



Na nóbl večírku se osměluje, poznává nové rivalky, sbírá informace. Teď se chystá na Australanku Bartyovou: „Vím, že je šikovná, ale ještě si ji musím proklepnout.“