Mu volal Pelta? A co chtěl? Trenér Jablonce Rada vypnul prezidenta, aby mohl pochválit hráče

PRAHA Dorazil mezi novináře, pustil se do hodnocení zápasu a vtom mu začal vyzvánět telefon. „Omlouvám se, to je prezident. Ale já ho vypnu,“ rozesmál se jablonecký trenér Petr Rada. Po vítězství nad fotbalovou Slavií byl v dobré náladě.

V Edenu zvítězil podruhé během čtyř měsíců. Na jaře to bylo 3:1, tentokrát 2:0.



„Tím posledním zápasem, který jsme tady odehráli, jsme se chtěli inspirovat. Věděli jsme, že musíme být aktivní, nechtěli jsme čekat na ránu z milosti, to bychom nepřežili,“ tušil kouč Rada.

Hráči mu nadělili vítězný dárek k 60. narozeninám, které oslaví v úterý. A dokonce i potlesk od fanoušků Slavie zkušený trenér v sobotu večer v Edenu slyšel...

To když v závěru zápasu nerozmýšlel a rychle vrátil míč soupeři do hry. „Když vedete, je všechno jednodušší. A kdybych ten balon přidržel o dvě tři vteřiny déle, žádnou roli by to stejně nehrálo,“ prohlásil.

Zleva Lukáš Masopust z Jablonce při souboji s Janem Sýkorou ze Slavie.

Odehrál Jablonec v Edenu nejlepší zápas v sezoně?

Navázali jsme na domácí utkání s Karvinou. Byli jsme odvážní a nikdo nemůže říct, že bychom tady vyhráli nezaslouženě. Víte, já jsem rád, že jsme vyvrátili ty spekulace o tom, že se nám herně nedaří, že jsme v krizi. Nejsme! My jsme jen nedávali branky, což je velký rozdíl. Ve všech zápasech, které jsme odehráli, jsme tím naše výkony degradovali. Ale herně to nebylo špatné a dnes jsme na to potvrdili.

Na Slavii vám výrazně pomohly zákroky Vlastimila Hrubého, souhlasíte?

Já sice nerad chválím jednotlivce, ale Vlasta si za dnešní výkon zaslouží velký respekt. Ani ne tak kvůli té penaltě, tam je to spíš o štěstí, ale šance předtím, co na lajně zlikvidoval Sýkorovi, to už jsem viděl v bráně. A kdyby domácí vyrovnali, bylo by to pro nás ještě hodně horké.

Místo toho jste udeřili z protiútoku...

...to byl gól, který by se měl někde promítat. Od Jovoviče po Holeše, opravdu ukázková akce. Pak jsme nasadili Chramostu, který mohl dát třetí gól, ale nepovedlo se. A domácí měli ještě nějaké šance, ty jsme však se štěstím odvrátili.

Slávisté hrozili hlavně v dlouhém nastavení.

Právě. Byl jsem naštvaný. Jsem pokaždé napumpovaný na devadesát dva minut a my pak hrajeme sto! Nebo devadesát sedm, to už je přes mojí čáru... Máme video, koukáme pět minut, hráči stojí. Já jsem proti.

Po pěti zápasech máte v tabulce sedm bodů, jak jste s takovým vstupem do sezony spokojení?

Měli jsme mít bodů samozřejmě víc, ale jedeme dál. A znovu se musím vrátit k té herní stránce, nechci se chválit, ale myslím, že jsme na vysoké úrovni. Hráči pochopili filozofii, podle které chceme hrát.

Slavia měla za sebou utkání v Kyjevě, příště hrajete ligu s Olomoucí, kterou zase v týdnu čeká Sevilla. Jak velká je to pro váš tým výhoda?

Vždycky jsem říkal, že postup do základní skupiny, který máme jistý, je obrovská výhoda. Na druhou stranu je pravda, že mančafty, které hrají Evropu, jsou víc rozehrané, hráči jsou natrénovaní. Takže: teď to výhoda je, ale až začne Evropská liga, dotkne se to i nás. A bude to hodně těžké.

Berete konfrontaci se Slavií, pohárovým zástupcem, i jako malou přípravu na Evropu?

S poháry mají velké zkušenosti a když s takovým klubem máme možnost hrát, je to určité měřítko. Ale já věřím, že tenhle tým, který v Jablonci trénuju, se nemusí bát nikoho, jsme dost silní na to, abychom se mohli každému postavit čelem. Máme kvalitní hráče, fotbalové myšlení a já jsem moc spokojený, že tady všichni jsou.