ŽIVĚ: Rusko vs. Egypt 3:0. Salah a spol. se proti rozjetým domácím trápí

MOSKVA/PRAHA Fotbalisté Ruska v úvodním představení na domácím MS potěšili svého prezidenta Vladimira Putina výhrou 5:0 nad Saúdskou Arábií. Jak si poradí v druhém zápase skupiny A s Egyptem? Za africký celek nastoupil hvězdný útočník Mohamed Salah. Zápas sledujte v naší podrobné reportáži.

Rusové udělali v zápase se Saúdskou Arábií řádný krok k postupu do vyřazovací fáze, který by si chtěli pojistit už v úterý. Výhra 5:0 byla hodně přesvědčivá a uvedla domácí celek do stavu euforie.

Egypt naproti tomu prohrál s Uruguayí 0:1 po brance z 89. minuty. V úvodním záapse ale Afričanům chyběl zranění doléčující hvězdný útočník Mo Salah. Ten by měl dnes nastoupit, což v úterý v podvečer potvrdil i egyptský tým.