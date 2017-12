Mrazivá cesta na trénink, hecování s Nylanderem. Čeští mladíci zbrojí na Švédy

Buffalo (Od naší spolupracovnice) Vstoupit do turnaje pravou nohou, čili zvítězit nad těžkým soupeřem z Ruska. První krok na šampionátu hokejistů do 20 let mají Češi úspěšně za sebou, mistrovství je ale teprve na začátku. Už ve čtvrtek čeká na národní tým další houževnatý soupeř. Se Švédskem se utká ve čtvrtek ve 22 hodin.

Švédové disponují řadou kvalitních hráčů, rozhodně tak Česko nečeká nic lehkého. „Individuálně velmi silný tým. Mají silné obránce na kotouči, bude to pro nás velmi těžký zápas,“ řekl o výběru Tre Kronor český kouč Filip Pešán.

O síle dalšího mužstva, které se Čechům postaví, nepochybuje ani útočník Daniel Kurovský. „Skvěle bruslí, mají hodně známých hráčů. Pokud ale budeme dodržovat taktiku, máme šanci uspět,“ je si vědom mladý reprezentant. „Švédi jsou na tom lépe technicky než Rusové,“ porovnává Kurovský prvního a druhého protivníka Česka.

Speciální zápas čeká ve čtvrtek na obránce Vojtěcha Budíka. Ten byl totiž v roce 2016 draftován právě Buffalem a v domovské hale Sabres sehraje druhé ostré klání. Na lavičce soupeře navíc bude jeho kolega Alexander Nylander, jehož si ve stejném draftu zamluvilo rovněž Buffalo. On i řada dalších výborně technicky vybavených hokejistů Švédska budou jistě na Čechy nepříjemně dotírat.

„Určitě si na ně musíme dávat pozor, útočníci i beci musí dobře bránit. Znám od nich Nylandera, ten byl taky draftovaný Buffalem. Je to výborný hráč, musíme dávat pozor na něj i na všechny ostatní,“ má jasno Budík.

S Nylanderem je v kontaktu. Přes svátky spolu mluvili a jak už to tak u příslušníků stejné organizace bývá, došlo také na špičkování. „Pokecali jsme a popřáli si hodně štěstí. Taky jsme se trošku hecovali, že mu třeba dám lehký krosček nebo tak, ale nic speciálního,“ popisuje Budík rozhovor.

Oproti úvodnímu duelu s Ruskem čeká devatenáctiletý hráč se Švédy aktivnější hokej, více tahu na branku a lepší práci s kotoučem. „Očekávám, že budou rychlejší než Rusové, budou víc střílet. Podle mě budou taky silnější na puku. Musíme se na ně dobře připravit a hrát jako proti Rusku. Střílet na bránu, být agresivní, dobře bránit a dávat góly,“ ví Budík.

Volný den strávil národní tým do dvaceti let regenerací i tréninkem. Ten proběhl v menší hale Harbor Center, do které se hokejisté museli dostat trochu netradičním způsobem. S bruslemi přes rameno překonali přechod silným buffalským mrazem skrz garáže. „Jak jsme vyšli ven, hned jsme běželi sprintem, abychom se nenachladili. To byla docela sranda,“ smál se po tréninku Ostap Safin.

Obzvláště cestou zpět byla nucená procházka i trošku o zdraví. Propocená výstroj v kombinaci s mrazivým počasím by totiž mohla způsobit nepříjemné nachlazení. „To jo. Ale trošku jsme si počkali v šatně. Oddechli jsme si a pak až šli zpátky,“ vysvětloval Safin.

On a s ním také celý český tým si večer ještě pořádně odpočinul, zregeneroval a probral švédskou hru na videorozboru. Trenéři naordinovali hráčům tu správnou taktiku a ve čtvrtek ve 22 hodin českého času půjdou Češi znovu do boje.