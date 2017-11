MOV diskvalifikoval z OH v Soči další tři ruské bobisty, Kasjanov mohl dostat 2 bronzy

Lausanne Mezinárodní olympijský výbor (MOV) diskvalifikoval z olympijských her v Soči kvůli zapojení do organizovaného dopingu další tři ruské bobisty. Jeden z nich, Alexandr Kasjanov, přitom mohl dodatečně získat dvě bronzové medaile od dříve potrestaných krajanů. Dohromady už počet suspendovaných ruských sportovců vzrostl na 22.

Podle vyšetřování MOV byli do systematického dopingového systému řízeného státem zapojeni také Kasjanov a jeho kolegové ze čtyřbobu Alexej Puškarev a Ilvir Chuzin. V olympijském závodu v únoru 2014 skončili na čtvrtém místě, stejně jako Kasjanov ve dvojbobu s Maximem Běluginem. Ten mezi suspendovanými bobisty není.



Už v minulém týdnu byli vymazáni z výsledků původně dvojnásobný vítěz ze Soči bobista Alexandr Zubkov, jenž byl členem vítězného čtyřbobu i dvojbobu. O své medaile už přišli také někteří ruští běžci na lyžích, rychlobruslařka, skeletonista nebo naposledy biatlonistky, díky čemuž dodatečně získá olympijský bronz česká štafeta žen.

Po diskvalifikaci dvou posádek Ruska ze ZOH bude nově medailové pořadí ve dvojbobu Švýcarsko (pilot Beat Hefti), USA, Lotyšsko. Čeští reprezentanti Jan Vrba s Michalem Vackem se posunou na 22. místo. Ve čtyřbobu získá zlato Lotyšsko (Oskars Melbardis) následované USA a Velkou Británií. Vrba, Dominikové Dvořák se Suchým a Vacek si polepší na 14. příčku.

MOV přistoupil k sankcím na základě výsledků vyšetřování komise Denise Oswalda. Rusko podle ní od zimní olympiády ve Vancouveru až po domácí hry v Soči praktikovalo promyšlený plán, jak aplikovat svým sportovcům zakázané látky a následně krýt jejich pozitivní vzorky a měnit je za čistou moč.

Celý systém popsal po útěku z Ruska do USA bývalý šéf moskevské antidopingové laboratoře Grigorij Rodčenkov. Jako další z důkazů mají posloužit detailní ručně psané zápisky v jeho deníku z let 2014 a 2015, které v úterý zveřejnil list New York Times.

Za týden v úterý by měl MOV rozhodnout, zda ruská reprezentace bude moci startovat na příští zimní olympiádě v únoru v korejském Pchjongčchangu.