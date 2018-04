Mourinho: Wengera respektuji. Ferguson: Jsem hrdý, že jsem mu byl soupeřem i přítelem

LONDÝN Ačkoli si během let soupeření v Premier League nemohli přijít na jméno a často se titulovali nevybíravými výrazy, po ohlášeném odchodu z Arsenalu měl současný trenér Manchesteru United José Mourinho pro kolegu a soupeře Arséna Wengera pouze slova respektu. Poklonu dlouholetému rivalovi vysekl také bývalý kouč „Rudých ďáblů“ Alex Ferguson.

„Nemůžete vědět, jak jsme se vzájemně respektovali. I když někdy to vypadalo, že tomu tak nebylo,“ řekl v pátek novinářům Mourinho.



Portugalský kouč kdysi nazval Wengera „specialistou na neúspěch“, čímž narážel na devítileté období Arsenalu bez zisku trofeje (2005-2014). Jednou také Mourinho kolegu označil za „voyera“ kvůli Francouzovým pravidelným komentářům na adresu svého bývalého klubu Chelsea. Ani Wenger v této rivalitě nebyl bez viny, například v roce 2014 na Stamford Bridge strčil Mourinha při hádce do hrudi.

„Hráči dostávají za agresivní chování žluté a červené karty. Manažeři jsou stejní, ale mají k sobě větší vzájemný respekt. Je to síla proti síle, kvalita proti kvalitě, ambice proti ambici. Ale nakonec jsme jen lidé ze stejného odvětví, respektujeme sebe a své kariéry,“ vysvětlil Mourinho.

Portugalský kouč uvedl, že si Wenger zaslouží úctu nejen za to, čeho dosáhl s Arsenalem, ale i za přínos fotbalu doma ve Francii a v Japonsku, kde trénoval před příchodem do Anglie.

„Pokud má z tohoto rozhodnutí radost a těší se na další kapitolu v životě, mám radost za něj. Pokud je smutný, jsem také smutný. Doufám, že neodejde z fotbalu,“ řekl Mourinho. Arsenal bude hrát na hřišti United 29. dubna a podle Portugalce jeho klub projeví odcházejícímu soupeři respekt, jaký mu náleží.

Pouze slova úcty měla pro Wengera také trenérská legenda United Ferguson, jenž vedl „Rudé ďábly“ do roku 2013 dlouhých 27 let. „V době, kdy trenéři někdy vydrží na lavičce jen jednu dvě sezony, je obdivuhodné odsloužit si takovou dlouhou dobu na lavičce tak velkého klubu, jako je Arsenal,“ připomněl Ferguson Wengerových 22 let u „Kanonýrů“.

„Je bezpochyby jedním z nejlepších trenérů v Premier League a jsem pyšný, že jsem mohl být soupeřem, kolegou a přítelem tak velkého muže,“ dodal šestasedmdesátiletý Skot.