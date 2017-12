Mourinho: 286 milionů liber za přestupy je na titul málo, velké kluby utrácí více

PRAHA Své svěřence po druhé ztrátě v řadě nekritizoval, v utkání s Burnley (2:2) trenéra Josého Mourinha štvaly spíš hloupé góly. Kouč fotbalistů Manchesteru United si pak neodpustil rýpnutí do městského rivala City, který může jeho týmu odskočit už na patnáct bodů.

Právě velký odstup od první příčky se probíral na pozápasové tiskové konferenci. Jeden z novinářů se Mourinha zeptal, zda taková ztráta není pro klub takového formátu příliš.

„Musíte rozlišit velký klub a velký fotbalový tým. To jsou dvě rozdílné věci,“ prohlásil kouč United. „Už druhý rok se snažíme přebudovat tým, který nepatří mezi největší na světě. Manchester City si mezitím kupuje krajní obránce za cenu útočníků.“

Manchester United od nástupu Mourinha v květnu 2016 výrazně investoval do posil. Za příchody Paula Pogby, Romela Lukaka a dalších zaplatil kolem 286 milionů liber (přibližně 8,3 miliard korun). Mourinho si ale myslí, že ani taková částka k úspěchům nepomůže.

„Utratit tolik nestačí. Navíc ceny pro velké kluby jsou jiné než pro ty ostatní,“ dodal Mourinho. Zda hodlá v zimním přestupním období znovu doplnit tým dalšími hráči, už portugalský trenér neprozradil.

Po remíze 2:2 s Burnley, kterou dvěma góly ve druhé půli zachránil střídající Jesse Lingard, Mourinho domácí hráče nekritizoval, ale vadil mu způsob, jakým United inkasovali. Stejně jako před Vánoci, když ztratili výhru nad oslabeným Leicesterem v nastaveném čase a také remizovali 2:2.

„Dostali jsme další blbé góly. Děje se nám to poslední dobou často a má to na naši hru velký vliv,“ kroutil hlavou nad zásahy Burnley z prvního poločasu. Do druhé půle udělal Mourinho dvě změny - Ibrahimovice s Rojem nahradil Lingardem a Mchitarjanem, stáhl hru na tři obránce a zaměřil se na útok.

„Bylo nemožné znovu inkasovat, protože soupeř nepřešel přes půlku nebo si nedal dvě, tři přihrávky za sebou. Druhá půle patřila nám, ale bohužel jsme vstřelili jenom dvě branky,“ litoval.

Fotbalisty United nicméně pochválil za předvedenou hru. „Dělají, co můžou. S výsledkem spokojený nejsem, avšak hráče oceňuji. Riskovali jsme proti Burnley i proti Leicesteru a po takových výkonech jsme si zasloužili oba duely vyhrát.“