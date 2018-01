Klymčiw před Dakarem: Ani nepotřebujeme štěstí. Jen nesmíme mít smůlu

PRAHA Motocyklista Ondřej Klymčiw se chystá na čtvrtý start na Rallye Dakar a cíl má jednoznačný: vylepšit loňské jedenácté místo a prosadit se do elitní desítky. Dobře si však uvědomuje, že v konkurenci tří desítek továrních jezdců to nebude jednoduché.

„Ambice jsou. Je to věc, která mě žene dopředu při tréninku. Chtěl bych se podívat do desítky a udělám pro to všechno. Doufám, že jsme připraveni, a troufnu si říct, že ani nepotřebujeme štěstí. Jen nesmíme mít smůlu,“ řekl ČTK Klymčiw před odletem do Jižní Ameriky. Jubilejní 40. ročník rallye začne v Limě v sobotu.



Přestože se připravil nejlépe, jak mohl, je Klymčiw realista. Klidně se může stát, že závod nedokončí jako v roce 2016, kdy měl nehodu a vážně se zranil. „Udělám maximum, hlava je čistá, ale v tom tempu, jaké se jede, to bude těžké. Vsadím nicméně vše na jednu kartu - hop, nebo trop. Ono desáté místo v roce 2018 je už jako Top 3 v roce 2010. Ti kluci, co jezdili dříve bednu, se dnes ani do dvacítky nevejdou a sami říkají, že už prostě nebudou riskovat víc,“ uvedl dvaatřicetiletý jezdec pro Sport.

Klymčiw loni uvažoval, že už se starty na Dakaru skončí, ale nakonec se rozhodl pokračovat. Jen upravil trénink a v Řecku, kde se několik měsíců v roce připravuje, byl i s rodinou. Neplánovaně se rozrostl i jeho tým, ve kterém jsou nyní vedle Petra Vlčka nově jeho součástí i Gabriela Novotná a Američan Bill Conger.

„Trochu se to vymklo. Od té doby, co jezdím, tak pořád něco budujeme. Rozrůstáme se. Všechno jsou to ale náhody. Pro nás je důležité, aby byla dobrá parta a všichni jsme si rozuměli. Všichni jsme přátelé,“ uvedl Klymčiw a upozornil, že doprovodný tým se naopak nijak nezvětšuje. „Pořád jsou to čtyři lidi a dva mechanici. To je možná klíč k úspěchu. Všichni si důvěřují, je to komorní, přátelské,“ řekl.

Pořadatelé rallye slibují, že letos bude Dakar hodně náročný, což Klymčiw vítá. „Uvítal bych i bahno a vodu jako loni, smažou se tam rozdíly ve výkonnosti motorek. Nemám problém jet v tom rychle. Napsal jsem Ježíškovi, aby byl (závod) co nejtěžší. Ať to stojí za to,“ podotkl.

Dopředu se ale samotnou tratí příliš nezabývá. „Můžete jet místy, která znáte, ale oni to posunou o 200 metrů a je to něco jiného. Jsme schopni odhadnout, co nás čeká v nadmořské výšce, ale jaký bude poměr písku, velkých a malých dun...? To neřeším, přizpůsobuju se tomu, až když je to před kolem,“ uvedl Klymčiw.